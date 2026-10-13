Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.29 WIB

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Manchester United: Los Rojiblancos Gacor, Setan Merah Babak Belur!

Atletico Madrid membidik kemenangan kelima beruntun saat menjamu Manchester United pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano. (Atletico) - Image

Atletico Madrid membidik kemenangan kelima beruntun saat menjamu Manchester United pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano. (Atletico)

JawaPos.com — Prediksi skor Atletico Madrid vs Manchester United mengarah pada keunggulan tuan rumah saat kedua tim bertemu dalam matchday kedua fase liga Champions League 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00.

Los Rojiblancos membawa modal empat kemenangan beruntun, sedangkan Setan Merah justru belum merasakan kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Atletico Madrid melanjutkan tren positif sekaligus memperburuk situasi Manchester United yang sedang kehilangan konsistensi.

Pasukan Diego Simeone diprediksi mampu memanfaatkan keunggulan kandang untuk mengamankan tiga poin penting dalam persaingan Liga Champions.

Atletico Madrid Sedang Gacor, Empat Kemenangan Beruntun Jadi Modal Berharga

Atletico Madrid memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Performa impresif tersebut memperlihatkan efektivitas permainan anak asuh Diego Simeone, terutama ketika menghadapi lawan yang memberikan perlawanan ketat.

Pada pertandingan terakhir, Los Rojiblancos berhasil mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 2-1 meskipun lawannya bermain dengan sepuluh pemain.

Alejandro Grimaldo membuka keunggulan pada babak pertama sebelum Cristian Romero memastikan kemenangan melalui gol penting menjelang pertandingan berakhir.

Menariknya, kemenangan tersebut mengulang skor yang mereka catatkan ketika menghadapi rival sekota dalam derbi Madrid pada 20 September.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Viking vs Bayern Munchen: Die Roten Belum Terkalahkan di Liga Jerman, Siap Borong Gol! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Viking vs Bayern Munchen: Die Roten Belum Terkalahkan di Liga Jerman, Siap Borong Gol!

Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Die Roten Bullen Siap Mengamuk di Red Bull Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Die Roten Bullen Siap Mengamuk di Red Bull Arena

Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.22 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Club Brugge: Modal Besar Il Nerazzurri Menang di Stadio Giuseppe Meazza - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter Milan vs Club Brugge: Modal Besar Il Nerazzurri Menang di Stadio Giuseppe Meazza

Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore