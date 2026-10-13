Prediksi Skor Atletico Madrid vs Manchester United: Los Rojiblancos Gacor, Setan Merah Babak Belur!

Atletico Madrid membidik kemenangan kelima beruntun saat menjamu Manchester United pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano. (Atletico)
JawaPos.com — Prediksi skor Atletico Madrid vs Manchester United mengarah pada keunggulan tuan rumah saat kedua tim bertemu dalam matchday kedua fase liga Champions League 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (14/10/2026) pukul 02.00.
Los Rojiblancos membawa modal empat kemenangan beruntun, sedangkan Setan Merah justru belum merasakan kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Pertandingan ini menjadi kesempatan Atletico Madrid melanjutkan tren positif sekaligus memperburuk situasi Manchester United yang sedang kehilangan konsistensi.
Pasukan Diego Simeone diprediksi mampu memanfaatkan keunggulan kandang untuk mengamankan tiga poin penting dalam persaingan Liga Champions.
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Atletico Madrid memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.
Performa impresif tersebut memperlihatkan efektivitas permainan anak asuh Diego Simeone, terutama ketika menghadapi lawan yang memberikan perlawanan ketat.
Pada pertandingan terakhir, Los Rojiblancos berhasil mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 2-1 meskipun lawannya bermain dengan sepuluh pemain.
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Alejandro Grimaldo membuka keunggulan pada babak pertama sebelum Cristian Romero memastikan kemenangan melalui gol penting menjelang pertandingan berakhir.
Menariknya, kemenangan tersebut mengulang skor yang mereka catatkan ketika menghadapi rival sekota dalam derbi Madrid pada 20 September.
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