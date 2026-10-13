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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.57 WIB

Prediksi Skor Cong An Hanoi vs Kashima Antlers,Tuan Rumah Waspadai Ketajaman The Perrennial Winners

Kashima Antlers. (Istimewa) - Image

Kashima Antlers. (Istimewa)

JawaPos.com - Cong An Hanoi akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Kashima Antlers dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Hang Day, Vietnam, Selasa (13/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari kompetisi domestik.

Namun, jika melihat hasil pada pertandingan pembuka di kompetisi Asia, Kashima Antlers memiliki catatan yang lebih meyakinkan dibandingkan tuan rumah.

Cong An Hanoi harus mengakui keunggulan Gamba Osaka dengan skor 1-4 pada laga pertama mereka. Sementara itu, Kashima Antlers tampil tajam dengan menghancurkan Newcastle Jets 7-1. Perbedaan hasil tersebut membuat wakil Jepang itu lebih diunggulkan untuk meraih poin dalam lawatan ke Vietnam.

Meski demikian, Cong An Hanoi tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan. Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi klub Vietnam tersebut, terutama jika mampu memperbaiki sejumlah kelemahan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Cong An Hanoi setidaknya memiliki bekal positif setelah mengalahkan Dong Nai City dengan skor 2-0. Kemenangan itu menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan diri pemain sebelum menghadapi lawan dengan kualitas permainan yang lebih tinggi.

Kemenangan atas Dong Nai City juga memperlihatkan bahwa Cong An Hanoi mampu menjaga pertahanan tanpa kebobolan. Namun, mereka membutuhkan konsistensi yang lebih baik ketika menghadapi tekanan dari Kashima Antlers.

Kekalahan telak dari Gamba Osaka menjadi pelajaran penting bagi tim tuan rumah. Koordinasi lini belakang perlu ditingkatkan, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat dan pergerakan pemain lawan di sekitar kotak penalti.

Editor: Banu Adikara
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