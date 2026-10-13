Prediksi Skor Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen: Tuan Rumah Waspadai Permainan The Purples

Daejeon Hana Citizen. (Istimewa)
JawaPos.com - Shanghai Port akan menghadapi Daejeon Hana Citizen dalam lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 pada Selasa (13/10/2026).
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memiliki modal positif menjelang pertemuan tersebut.
Shanghai Port akan mengandalkan produktivitas lini serang untuk mengamankan hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara itu, Daejeon Hana Citizen datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa kekalahan.
Pertemuan kedua klub ini menjadi kesempatan bagi masing-masing tim untuk menunjukkan kemampuan mereka di kompetisi antarklub Asia.
Shanghai Port memiliki catatan gol yang cukup menjanjikan, tetapi persoalan di lini pertahanan masih perlu mendapat perhatian.
Shanghai Port mengawali kiprahnya di AFC Champions League Elite musim ini dengan kemenangan dramatis 6-4 atas Ratchaburi.
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Pertandingan tersebut memperlihatkan kemampuan mereka dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.
Meski berhasil mencetak enam gol, Shanghai Port juga harus menerima kenyataan bahwa pertahanan mereka kebobolan empat kali.
Situasi tersebut menunjukkan masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan lawan, terutama ketika pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi.
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Jawa Pos
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