Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.40 WIB

Prediksi Skor Pohang Steelers vs JDT: Wakil Malaysia Punya Modal Kuat Menang di Korea

Sesi latihan Johor Darul Ta’zim. (Istimewa) - Image

Sesi latihan Johor Darul Ta’zim. (Istimewa)

JawaPos.com - Pohang Steelers akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Johor Darul Ta’zim (JDT) pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Pohang Steel Yard, Korea Selatan, Selasa (13/10/2026), ini mempertemukan dua tim dengan kondisi performa yang berbeda.

Pohang Steelers membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki hasil pertandingan mereka belakangan ini.

Sementara itu, JDT datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan sejumlah kemenangan dengan skor meyakinkan di berbagai kompetisi.

Perbedaan performa tersebut membuat tim tamu memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi laga ini.

Namun, Pohang tetap berpeluang memberikan perlawanan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Bagi Pohang, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk kembali menemukan konsistensi permainan.

Kekalahan telak dari Incheon United pada laga terakhir di kompetisi domestik menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki sebelum menghadapi wakil Malaysia tersebut.

Pohang harus mengakui keunggulan Incheon United dengan skor 0-3 pada 9 Oktober 2026.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Thailand Kirim Empat Wakil ke Kompetisi Asia, 3 Klub Langsung Tampil di AFC Champions League Elite - Image
Sepak Bola Dunia

Thailand Kirim Empat Wakil ke Kompetisi Asia, 3 Klub Langsung Tampil di AFC Champions League Elite

Selasa, 2 Juni 2026 | 01.21 WIB

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.24 WIB

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

Senin, 12 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore