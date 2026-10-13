Prediksi Skor Pohang Steelers vs JDT: Wakil Malaysia Punya Modal Kuat Menang di Korea

JawaPos.com - Pohang Steelers akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Johor Darul Ta’zim (JDT) pada lanjutan fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Pohang Steel Yard, Korea Selatan, Selasa (13/10/2026), ini mempertemukan dua tim dengan kondisi performa yang berbeda.

Pohang Steelers membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki hasil pertandingan mereka belakangan ini.

Sementara itu, JDT datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan sejumlah kemenangan dengan skor meyakinkan di berbagai kompetisi.

Perbedaan performa tersebut membuat tim tamu memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi laga ini.

Namun, Pohang tetap berpeluang memberikan perlawanan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Bagi Pohang, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk kembali menemukan konsistensi permainan.

Kekalahan telak dari Incheon United pada laga terakhir di kompetisi domestik menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki sebelum menghadapi wakil Malaysia tersebut.