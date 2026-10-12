Rating Pemain Liverpool vs Man City: Wirtz Terburuk, Muñoz Jadi yang Terbaik

Kartu merah Ryan Gravenberch mengubah jalannya pertandingan Liverpool kontra Manchester City. Florian Wirtz mendapat nilai terendah, sementara Víctor Muñoz menjadi pemain Liverpool dengan rapor terbaik. (Instagram Ryan Gravenberch)
JawaPos.com – Liverpool gagal memanfaatkan dukungan penuh suporter Anfield setelah kalah 0-3 dari Manchester City dalam lanjutan Premier League, Minggu (11/10/2026).
The Reds sempat memberikan perlawanan pada babak pertama. Namun, pertandingan berubah setelah Ryan Gravenberch menerima kartu kuning kedua pada menit ke-62 dan harus meninggalkan lapangan.
Manchester City memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak tiga gol pada babak kedua. Erling Haaland, Jérémy Doku, dan Rayan Cherki masing-masing mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan tim tamu.
Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Liverpool yang sebelumnya belum terkalahkan di liga musim ini. Di sisi lain, kemenangan itu mempertahankan rekor sempurna Manchester City dalam enam pertandingan awal Premier League.
Lantas, bagaimana penampilan para pemain Liverpool dalam pertandingan yang mengecewakan tersebut? Berikut rapor pemain The Reds berdasarkan penilaian yang menjadi acuan artikel ini.
Rating Pemain Liverpool
Lini Belakang
Alisson Becker — 5/10
Kiper asal Brasil itu tidak banyak memiliki peluang untuk mencegah dua gol pertama Manchester City. Namun, ia dinilai masih bisa memberikan perlawanan lebih baik ketika menghadapi gol ketiga yang dicetak Cherki.
Ronald Araújo — 6/10
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