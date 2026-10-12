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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Anfield Memanas! Fans Liverpool Sindir Man City dengan Spanduk dan Kaus “Cheats”

Kasus pelanggaran aturan finansial Manchester City menjadi sasaran ejekan pendukung Liverpool di Anfield. Fans Manchester United bahkan lebih dahulu menghidupkan kembali jam hitung mundur sebagai sindiran. (Dok. IST) - Image

Kasus pelanggaran aturan finansial Manchester City menjadi sasaran ejekan pendukung Liverpool di Anfield. Fans Manchester United bahkan lebih dahulu menghidupkan kembali jam hitung mundur sebagai sindiran. (Dok. IST)

JawaPos.com – Kedatangan Manchester City ke Anfield menjadi kesempatan bagi pendukung Liverpool untuk melancarkan sindiran terkait kasus pelanggaran aturan finansial Premier League yang membayangi klub berjuluk The Citizens tersebut.

Laga pada Minggu (11/10/2026) itu menjadi pertandingan pertama Manchester City sejak komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran serius aturan finansial Premier League. Putusan itu memicu reaksi keras dari suporter rival, termasuk melalui spanduk, kaus, dan berbagai bentuk ejekan di sekitar stadion.

Meski sudah mengantisipasi sambutan negatif, para pemain dan pendukung City tetap harus menghadapi atmosfer panas di Anfield. Sindiran bahkan sudah dimulai sehari sebelum pertandingan, ketika pendukung Manchester United melontarkan ejekan kepada rival sekota mereka saat menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford.

Fans Manchester United Ikut Menyindir City

Dalam pertandingan melawan Tottenham, suporter Manchester United di tribun Stretford End kembali memasang jam hitung mundur yang selama ini menjadi simbol sindiran terhadap lamanya Manchester City tidak meraih trofi besar.

Spanduk tersebut merupakan bagian dari persaingan kedua klub pada masa kejayaan United di Premier League. Pada 2011, ketika City menjuarai Piala FA, hitungan waktu itu telah mencapai 35 tahun dan akhirnya diturunkan.

Setelah munculnya putusan terkait pelanggaran aturan finansial City, pendukung United kembali menghidupkan simbol tersebut. Angka pada jam hitung mundur diubah menjadi 51 tahun sebagai bentuk ejekan yang seolah mengabaikan gelar-gelar City sejak klub itu diambil alih oleh Abu Dhabi.

Sindiran serupa muncul di sampul fanzine United We Stand. Dalam edisi tersebut, judul-judul gelar Manchester City diganti dengan tanda bintang besar untuk menyindir pencapaian rival sekota mereka.

Kaus dan Spanduk Anti-Man City Meramaikan Anfield

Melansir ESPN, suasana di sekitar Anfield pada Minggu sore dipenuhi berbagai barang dagangan bernada anti-City. Sejumlah kios menjual syal, kaus, dan bendera yang menyinggung kontroversi aturan finansial klub asal Manchester tersebut.

Editor: Hendra
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