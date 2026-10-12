Prediksi Skor Torino vs Udinese di Liga Italia: Menanti Kejutan Tuan Rumah!

JawaPos.com - Menutup pekan keenam Serie A, Torino akan menjamu Udinese dalam lanjutan Liga Italia pada Senin (12/10) malam waktu setempat atau dini hari WIB.

Sama-sama mengoleksi empat poin, Il Toro masih mengincar kemenangan kandang pertama mereka. Sementara tim tamu menelan tiga kekalahan beruntun sebelum jeda internasional.

Pratinjau Pertandingan Torino menjalani awal musim yang sulit, dengan langkah yang belum stabil di bawah manajer baru Ignazio Abate, yang menerima peran pelatih Serie A pertamanya musim panas ini.

Setelah kekalahan dari AC Milan dan Sassuolo—serta tersingkir secara mengecewakan dari Coppa Italia oleh Monza—kemenangan 2-1 atas Fiorentina sempat membangkitkan semangat, namun Toro kemudian takluk 0-2 dari Roma.

Tepat sebelum jeda, kekalahan lain tampak membayangi di Stadio Dall'Ara, namun Sandro Kulenovic mencetak gol penyeimbang pada menit ke-77, sehingga anak asuh Abate pulang dari Bologna dengan satu poin.

Kini, kembali bermain di kandang, Granata belum meraih poin sama sekali dari dua laga liga pertama mereka di Turin. Padahal, musim lalu mereka menutup kompetisi dengan catatan tak terkalahkan dalam enam laga kandang berturut-turut di Stadio Olimpico Grande.

Mengingat perubahan nasib sejak Abate menggantikan pelatih sementara Roberto D'Aversa, Torino tentu bertekad untuk memutus tren negatif tersebut pada kesempatan berikutnya.

Dengan catatan hanya kalah dua kali dari 10 laga kandang terakhir melawan Udinese—serta mencatatkan clean sheet dalam separuh laga tersebut—sejarah setidaknya menunjukkan bahwa mereka punya peluang untuk bangkit pada Senin ini.