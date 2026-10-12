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Andika Rachmansyah
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Prediksi Skor Sabah vs Slavia Praha di Liga Champions: Misi The Owls Ukir Kemenangan Bersejarah

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Sabah FK siap memberikan kejutan saat menyambut kehadiran Slavia Praha dalam lanjutan Liga Champions. (Sabah FK)

JawaPos.com - Sabah FK akan menantang Slavia Praha dalam lanjutan fase Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum bagi The Owls - julukan Sabah FK - mencatatkan kemenangan bersejarah di kompetisi antarklub paling bergengsi Eropa.

Sabah FK dijadwalkan menjamu Slavia Praha di Baku Olympic Arena, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026) pukul 23.45 WIB. Kedua tim sama-sama datang dengan modal negatif, kalah di laga pertama fase Liga Champions 2026/2027. 

Bagi Sabah FK, laga ini menjadi momen istimewa karena mereka untuk pertama kalinya menjalani laga kandang di Liga Champions. Dukungan suporter di Baku diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil positif.

Sabah FK mengawali kiprahnya dengan kekalahan telak 0-4 dari Manchester United di Old Trafford. Dalam laga tersebut, tim asuhan  Valdas Dambrauskas itu minim ancaman, bahkan tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran ke gawang tuan rumah. 

Namun, kekalahan itu tidak sepenuhnya menggambarkan performa Sabah FK dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya sekali kalah dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi, dengan catatan lima kemenangan dan empat clean sheet yang menunjukkan kemampuan tim menjaga keseimbangan permainan.

Catatan kandang Sabah FK juga menjadi alasan untuk tidak meremehkan peluang mereka. The Owls memenangi tujuh pertandingan kandang secara beruntun, termasuk empat laga kualifikasi Liga Champions yang seluruhnya berlangsung di Baku.

Dalam empat pertandingan tersebut, Sabah FK mampu mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali. Produktivitas itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk tampil agresif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri, meski tantangan dari Slavia Praha diperkirakan jauh lebih berat.

Sementara, Slavia Praha juga mengawali kiprahnya di fase Liga Champions musim ini dengan hasil minor setelah kalah 2-3 dari Lens. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan minor mereka di kompetisi Eropa. 

Editor: Edi Yulianto
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