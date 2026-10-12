Prediksi Skor Coventry City vs Newcastle United di Liga Inggris: The Magpies Jinakkan Tuan Rumah

JawaPos.com - Coventry City akan menjamu Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Selasa (13/10) dengan kick-off pukul 02.00 WIB.

The Magpies -julukan Newcastle United- memiliki modal lebih meyakinkan setelah kembali ke jalur kemenangan sebelum jeda internasional.

Sementara itu, tuan rumah Coventry City masih membangun konsistensi setelah mengakhiri rentetan kekalahan.

Coventry City akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga Inggris musim ini setelah menaklukkan Nottingham Forest dengan skor tipis 1-0 pada 19 September.

Kemenangan tersebut sangat penting bagi pasukan Frank Lampard.

Sebab, Coventry City berhasil mengakhiri empat kekalahan beruntun sekaligus meninggalkan posisi terbawah klasemen sementara meski masih berada di zona merah.

Meski demikian, kemenangan tersebut belum sepenuhnya menghapus persoalan Coventry City, terutama dalam urusan mencetak gol.

Tim berjuluk The Sky Blues itu baru mengoleksi satu gol di Liga Inggris dan belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang mereka musim ini.