Prediksi Skor Lecce vs Bologna Liga Italia: Misi Palladino Bawa Rossoblu Raih Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Bologna akan bertandang ke markas Lecce dalam lanjutan pekan keenam Liga Italia 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Via del Mare, Minggu (11/10/2026) pukul 20.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan pada awal musim.

Bologna belum mampu meraih hasil maksimal dalam lima pertandingan pertama.

Mereka baru mengumpulkan dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat Rossoblu tertahan di posisi ke-19 klasemen sementara dan harus segera menemukan cara untuk memperbaiki performa.

Pergantian pelatih menjadi salah satu langkah yang diambil manajemen untuk mengatasi situasi tersebut.

Raffaele Palladino dipercaya menggantikan Domenico Tedesco yang diberhentikan setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Namun, kehadiran Palladino belum langsung membawa perubahan signifikan.