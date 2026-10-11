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Andre Rizal Hanafi
Senin, 12 Oktober 2026 | 02.04 WIB

Prediksi Skor Lecce vs Bologna Liga Italia: Misi Palladino Bawa Rossoblu Raih Kemenangan Perdana

lustrasi logo Liga Italia Serie A. (ANTARA/Gilang Galiartha) - Image

lustrasi logo Liga Italia Serie A. (ANTARA/Gilang Galiartha)

JawaPos.com - Bologna akan bertandang ke markas Lecce dalam lanjutan pekan keenam Liga Italia 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Via del Mare, Minggu (11/10/2026) pukul 20.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan pada awal musim.

Bologna belum mampu meraih hasil maksimal dalam lima pertandingan pertama.

Mereka baru mengumpulkan dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat Rossoblu tertahan di posisi ke-19 klasemen sementara dan harus segera menemukan cara untuk memperbaiki performa.

Pergantian pelatih menjadi salah satu langkah yang diambil manajemen untuk mengatasi situasi tersebut.

Raffaele Palladino dipercaya menggantikan Domenico Tedesco yang diberhentikan setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Namun, kehadiran Palladino belum langsung membawa perubahan signifikan.

Dalam pertandingan pertamanya bersama Bologna, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Torino. Hasil itu membuat tekanan untuk meraih kemenangan semakin besar menjelang lawatan ke markas Lecce.

Editor: Banu Adikara
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