Prediksi Skor SBV Excelsior vs Groningen: The Kralingers Menang Tipis, Duel Sengit Perebutan Poin

SBV Excelsior bersiap menghadapi Groningen pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Woudestein, Rotterdam. (SBV Excelsior) JawaPos.com — SBV Excelsior diprediksi mengalahkan Groningen dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (11/10/2026) pukul 21.45 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 11 poin sehingga pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat, terutama karena Excelsior ingin kembali ke jalur kemenangan, sedangkan Groningen berambisi menjaga momentum positif setelah melibas PEC Zwolle tiga gol tanpa balas.

Excelsior dan Groningen datang dengan modal berbeda menjelang duel tersebut.

Tuan rumah sedang berusaha mengakhiri tren kurang meyakinkan, sementara tim tamu mulai menemukan konsistensi setelah melewati periode hasil yang naik turun.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Dengan selisih poin yang tidak ada, kemenangan di Stadion Woudestein bisa menjadi modal penting untuk menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.

Prediksi SBV Excelsior vs Groningen SBV Excelsior diperkirakan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas Groningen.