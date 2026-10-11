Prediksi Skor SBV Excelsior vs Groningen: The Kralingers Menang Tipis, Duel Sengit Perebutan Poin

JawaPos.com — SBV Excelsior diprediksi mengalahkan Groningen dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (11/10/2026) pukul 21.45 WIB.
Kedua tim sama-sama mengoleksi 11 poin sehingga pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat, terutama karena Excelsior ingin kembali ke jalur kemenangan, sedangkan Groningen berambisi menjaga momentum positif setelah melibas PEC Zwolle tiga gol tanpa balas.
Baca Juga:Prediksi Skor Ajax vs SBV Excelsior di Liga Belanda: Maarten Paes Cs Pesta Gol di Johan Cruyff Arena
Tuan rumah sedang berusaha mengakhiri tren kurang meyakinkan, sementara tim tamu mulai menemukan konsistensi setelah melewati periode hasil yang naik turun.
Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Baca Juga:Prediksi Skor SBV Excelsior vs FC Utrecht di Liga Belanda: The Kralingers Tumbangkan Tim Tamu
Dengan selisih poin yang tidak ada, kemenangan di Stadion Woudestein bisa menjadi modal penting untuk menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.
SBV Excelsior diperkirakan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas Groningen.
Tekanan untuk kembali meraih tiga poin berpotensi mendorong pasukan Ruben den Uil tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022