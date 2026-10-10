Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid di La Liga: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Deportivo Alaves pada pekan kedelapan La Liga 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Mendizorroza, Sabtu (10/10/2026) pukul 21.15 WIB, menjadi kesempatan bagi Los Rojiblancos untuk menjaga tren positif sekaligus memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen.

Tim asuhan Diego Simeone datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Spanyol.

Atletico sukses mengalahkan Real Sociedad, Osasuna, dan Real Madrid. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tamu untuk melanjutkan momentum positif pada pertandingan akhir pekan ini.

Atletico saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 16 poin dari tujuh pertandingan.

Mereka tertinggal lima poin dari Barcelona yang sudah mengumpulkan 21 poin.

Kemenangan atas Alaves akan memangkas selisih tersebut menjadi dua poin, sekaligus menjaga persaingan di papan atas tetap terbuka.

Meski berada dalam posisi lebih baik, Atletico tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai laga yang mudah.