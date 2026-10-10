Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid di La Liga: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Atletico Madrid menang 2-1 atas Real Madrid pada Liga Spanyol 2026/27 di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (20/9). (X.com/La Liga)
JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Deportivo Alaves pada pekan kedelapan La Liga 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Mendizorroza, Sabtu (10/10/2026) pukul 21.15 WIB, menjadi kesempatan bagi Los Rojiblancos untuk menjaga tren positif sekaligus memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen.
Tim asuhan Diego Simeone datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Spanyol.
Atletico sukses mengalahkan Real Sociedad, Osasuna, dan Real Madrid. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tamu untuk melanjutkan momentum positif pada pertandingan akhir pekan ini.
Baca Juga:Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Emil Audero Jadi Andalan Usai Bawa Indonesia Juara!
Atletico saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 16 poin dari tujuh pertandingan.
Mereka tertinggal lima poin dari Barcelona yang sudah mengumpulkan 21 poin.
Kemenangan atas Alaves akan memangkas selisih tersebut menjadi dua poin, sekaligus menjaga persaingan di papan atas tetap terbuka.
Baca Juga:Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham: Setan Merah Incar Menang, Spurs Masih Terpuruk!
Meski berada dalam posisi lebih baik, Atletico tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai laga yang mudah.
Alaves memiliki pertahanan cukup solid dan mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim besar, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022