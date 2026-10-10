Prediksi Skor Sunderland vs Brighton: Mampukah The Seagulls Curi Poin di Stadium of Light!

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan berusaha melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadium of Light, Sabtu (10/10/2026), pukul 21.00 WIB. Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arsenal pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi The Seagulls untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Sunderland harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dramatis 3-5 dari Manchester City. Hasil itu memperlihatkan bahwa lini serang The Black Cats mampu memberikan perlawanan, tetapi pertahanan mereka masih perlu dibenahi.

Pertandingan melawan Brighton pun menjadi ujian tersendiri bagi Sunderland.

Selain menghadapi tim yang sedang berada dalam performa bagus, tuan rumah juga harus kehilangan dua pemain penting akibat cedera yang dialami saat jeda internasional.

Brighton saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 10 poin dari lima pertandingan.

Mereka juga menunjukkan produktivitas tinggi dengan torehan 16 gol.