Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.53 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Brighton: Mampukah The Seagulls Curi Poin di Stadium of Light!

Brighton memburu kemenangan atas Sunderland di Liga Inggris setelah menang 3-0 atas Arsenal. (Istimewa) - Image

Brighton memburu kemenangan atas Sunderland di Liga Inggris setelah menang 3-0 atas Arsenal. (Istimewa)

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan berusaha melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadium of Light, Sabtu (10/10/2026), pukul 21.00 WIB. Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Arsenal pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi The Seagulls untuk kembali meraih tiga poin sekaligus mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Sunderland harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dramatis 3-5 dari Manchester City. Hasil itu memperlihatkan bahwa lini serang The Black Cats mampu memberikan perlawanan, tetapi pertahanan mereka masih perlu dibenahi.

Pertandingan melawan Brighton pun menjadi ujian tersendiri bagi Sunderland.

Selain menghadapi tim yang sedang berada dalam performa bagus, tuan rumah juga harus kehilangan dua pemain penting akibat cedera yang dialami saat jeda internasional.

Brighton saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 10 poin dari lima pertandingan.

Mereka juga menunjukkan produktivitas tinggi dengan torehan 16 gol.

Sementara itu, Sunderland masih berada di posisi ke-14 dengan empat poin. Perbedaan posisi tersebut membuat Brighton lebih diunggulkan, meskipun bermain di kandang lawan bukan perkara mudah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid di La Liga: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid di La Liga: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.44 WIB

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Emil Audero Jadi Andalan Usai Bawa Indonesia Juara! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Emil Audero Jadi Andalan Usai Bawa Indonesia Juara!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham: Setan Merah Incar Menang, Spurs Masih Terpuruk! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham: Setan Merah Incar Menang, Spurs Masih Terpuruk!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore