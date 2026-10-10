Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham Hotspur: Setan Merah Bidik Pesta Gol di Old Trafford

JawaPos.com — Manchester United diprediksi mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Sabtu (10/10/2026) pukul 23.30 WIB, saat kedua tim berusaha bangkit dari tren negatif pada awal musim 2026/2027.

The Red Devils membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan tengah, sedangkan Tottenham Hotspur berjuang keluar dari dasar klasemen setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Manchester United untuk mengakhiri empat laga domestik tanpa kemenangan sekaligus memperbaiki performa pertahanan yang masih rapuh.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur datang dengan tekanan lebih besar setelah menelan tiga kekalahan liga dan belum mampu menunjukkan konsistensi di bawah Roberto De Zerbi.

Manchester United Punya Modal di Old Trafford Manchester United mengawali musim ini dengan catatan yang jauh dari harapan setelah hanya mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan Premier League.

Jumlah tersebut menyamai rekor terendah klub pada tahap yang sama dalam satu musim, seperti yang pernah terjadi pada 2014/2015.

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Situasi itu kontras dengan pencapaian musim lalu ketika Manchester United berhasil mengakhiri kompetisi di posisi ketiga klasemen.

Michael Carrick kini menghadapi tantangan untuk mengembalikan kestabilan permainan timnya, terutama setelah hasil imbang 1-1 melawan Fulham dan kekalahan 2-3 dari Brighton di EFL Cup.