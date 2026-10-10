Son Heung Min Jadi Sorotan, Tiga Pemain Senior Timnas Korea Selatan Isyaratkan Mundur

son heung min (x @spursofficial)
JawaPos.com – Kemenangan Timnas Korea Selatan atas Uzbekistan dengan skor 2-0 pada 6 Oktober 2026 justru diwarnai kabar mengejutkan dari ruang ganti.
Tiga pemain kelahiran 1996, yakni Kim Min Jae, Hwang In Beom, dan Hwang Hee Chan, dikabarkan sempat mengisyaratkan kemungkinan meninggalkan tim nasional. Situasi tersebut membuat persoalan lama mengenai hubungan antarpemain kembali menjadi sorotan.
Menurut laporan Zapzee, ketiganya bertemu dengan pejabat Federasi Sepak Bola Korea setelah pertandingan dan pembicaraan berlangsung hingga lewat tengah malam di ruang ganti Stadion Yongin Mireu.
Hwang In Beom sebelumnya mengatakan bahwa keputusan pemanggilan pemain berada di tangan pelatih, sementara ia juga menyebut dirinya selalu siap untuk mundur. Pernyataan tersebut semakin memicu spekulasi mengenai kondisi internal tim.
Ketegangan disebut berkaitan dengan perbedaan pandangan antara pemain senior kelahiran 1992 seperti Son Heung Min dan Lee Jae Sung dengan generasi 1996.
Son sendiri telah mengenakan ban kapten Timnas Korea Selatan sejak 2018, sehingga masa kepemimpinannya turut menjadi bagian dari pembahasan ketika konflik internal kembali mencuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional juga pernah menghadapi sejumlah kontroversi, termasuk perselisihan Son dengan Lee Kang In pada Piala Asia 2023.
Situasi tersebut akhirnya coba diredakan oleh mantan ketua Komite Teknis Federasi Sepak Bola Korea, Hyun Young Min, yang berbicara dengan ketiga pemain hingga larut malam.
Setelah pertemuan tersebut, ketiganya mengambil langkah mundur dari wacana yang sempat muncul. Namun, penyelesaian itu dinilai belum tentu menghapus persoalan yang sudah lama berkembang di dalam tim.
Kim Min Jae juga sempat melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian setelah pertandingan. Ia mengaku merasa kasihan kepada para pemain bertahan karena menurutnya sejumlah aspek permainan, seperti bertarung bersama dan bertahan sebagai satu kesatuan, belum berjalan dengan baik.
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