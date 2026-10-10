Prediksi Skor Sunderland vs Brighton di Liga Inggris: The Seagulls Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com - Sunderland akan menantang Brighton Hove Albion dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. The Seagulls - julukan Brighton Hove Albion - diprediksi bakal melanjutkan tren kemenangannya.

Sunderland akan menjamu Brighton Hove Albion di Stadium of Light, Inggris, Sabtu (10/10). Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 21.00 WIB.

Brighton Hove Albion datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Arsenal dengan skor 3-0 pada laga terakhir sebelum jeda internasional. Hasil itu membuat The Seagulls menempati posisi ketiga dengan koleksi 10 poin.

Performa tajam di lini serang menjadi salah satu kekuatan utama The Seagulls pada awal musim ini. Mereka telah mencetak 16 gol sejauh ini, terbanyak dibandingkan tim lain.

Tak hanya tajam di lini depan, Brighton Hove Albion juga memperlihatkan soliditas lini pertahanan. The Seagulls bahkan berpeluang mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris tanpa kebobolan.

Sementara, Sunderland membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Tim asuhan Regis Le Bris baru mengumpulkan empat poin dari lima pertandingan dan menempati peringkat ke-14.

Sunderland menelan kekalahan 3-5 dari Manchester City dalam pertandingan terakhir sebelum jeda FIFA Matchday. Sebelumnya, mereka juga kalah 0-3 dari Arsenal. Artinya, pasukan Regis Le Bris terancam menelan tiga kekalahan beruntun jika gagal bungkam Brighton Hove Albion.

Tentu, Sunderland tak ingin menelan tiga kekalahan beruntun untuk pertama kalinya di Liga Inggris musim ini. Tim berjulukkan The Black Cats itu pastinya bakal mengerahkan segalanya untuk meraih poin pada laga kandangnya.