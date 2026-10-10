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Andika Rachmansyah
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15.59 WIB

Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United di Liga Inggris: The Gunners Menang Tipis!

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Arsenal diprediksi mengalahkan Leeds United pada lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium. (Arsenal)

JawaPos.com - Arsenal akan menghadapi Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum The Gunners - julukan Arsenal - untuk bangkit setelah terpuruk melawan Brighton Hove Albion di laga terakhir sebelum jeda internasional. 

Duel Arsenal kontra Leeds United berlangsung di Stadion Emirates, London, Sabtu (10/10). Sesuai jadwal, laga tersebut akan kick-off pukul 18.30 WIB. 

Arsenal datang dengan hasil mengecewakan setelah kalah telak 0-3 dari Brighton Hove Albion pada 19 September lalu. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri catatan sempurna pasukan Mikel Arteta di semua kompetisi pada awal musim ini.

Tiga gol yang bersarang ke gawang itu menandakan ada yang tidak beres pada lini pertahanan Arsenal. Tentu hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Arteta. 

Namun, The Gunners punya modal positif berupa lima kemenangan beruntun dalam lima pertandingan kandang terakhir Liga Inggris. Arsenal bahkan hanya kebobolan satu gol dan mencetak 10. 

Menariknya, Arteta baru saja menandatangani kontrak baru, mempertegas kepercayaan klub terhadap kepemimpinannya. Tentu, Arsenal ingin merayakan kabar tersebut dengan kemenangan sekaligus tetap eksis di papan atas klasemen. 

Arsenal saat ini menduduki posisi kedua dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan. Pasukan Arteta hanya terpaut tiga angka saja dari Manchester City yang sedang memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027. 

Di sisi lain, Leeds United datang dengan kepercayaan diri tinggi karena belum terkalahkan dalam lima pertandingan Liga Inggris musim ini. Pasukan Daniel Farke menempati posisi kelima dengan torehan sembilan poin hasil dari dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Editor: Edi Yulianto
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