Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United di Liga Inggris: The Gunners Menang Tipis!

JawaPos.com - Arsenal akan menghadapi Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum The Gunners - julukan Arsenal - untuk bangkit setelah terpuruk melawan Brighton Hove Albion di laga terakhir sebelum jeda internasional.
Duel Arsenal kontra Leeds United berlangsung di Stadion Emirates, London, Sabtu (10/10). Sesuai jadwal, laga tersebut akan kick-off pukul 18.30 WIB.
Arsenal datang dengan hasil mengecewakan setelah kalah telak 0-3 dari Brighton Hove Albion pada 19 September lalu. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri catatan sempurna pasukan Mikel Arteta di semua kompetisi pada awal musim ini.
Baca Juga:Jelang Duel di GBK, Ryan Giggs dan Gilberto Silva Kenang Rivalitas Manchester United vs Arsenal
Tiga gol yang bersarang ke gawang itu menandakan ada yang tidak beres pada lini pertahanan Arsenal. Tentu hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Arteta.
Namun, The Gunners punya modal positif berupa lima kemenangan beruntun dalam lima pertandingan kandang terakhir Liga Inggris. Arsenal bahkan hanya kebobolan satu gol dan mencetak 10.
Menariknya, Arteta baru saja menandatangani kontrak baru, mempertegas kepercayaan klub terhadap kepemimpinannya. Tentu, Arsenal ingin merayakan kabar tersebut dengan kemenangan sekaligus tetap eksis di papan atas klasemen.
Arsenal saat ini menduduki posisi kedua dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan. Pasukan Arteta hanya terpaut tiga angka saja dari Manchester City yang sedang memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027.
Di sisi lain, Leeds United datang dengan kepercayaan diri tinggi karena belum terkalahkan dalam lima pertandingan Liga Inggris musim ini. Pasukan Daniel Farke menempati posisi kelima dengan torehan sembilan poin hasil dari dua kemenangan dan tiga hasil imbang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022