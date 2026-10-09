Prediksi Skor Al Kholood vs Al Qadsiah di Liga Arab Saudi: Tijjani Reijnders Cs Curi Poin Penuh

Tijjani Reijnders diprediksi membantu Al Qadsiah mengalahkan Al Kholood pada lanjutan Liga Arab Saudi musim ini. (Al Qadsiah) JawaPos.com - Al Kholood akan menghadapi Al Qadsiah dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2026/2027. Fares Al Sharqiya - julukan Al Qadsiah - lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Al Kholood menjamu Al Qadsiah di Ar-Rass Stadium, Arab Saudi, Jumat (9/10) pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga pembuka kedua tim setelah jeda internasional FIFA Matchday periode September-Oktober.

Sebagai tuan rumah, Al Kholood datang dengan modal yang kurang bagus. Tim asuhan Des Buckingham itu menelan kekalahan dari Al Riyadh dengan skor 0-2 pada laga terakhirnya sebelum jeda kompetisi.

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Kekalahan tersebut sekaligus menjadi kekalahan perdana Al Kholood pada musim ini. Dari tujuh laga yang telah dimainkan, mereka sudah mencatat tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Al Kholood saat ini menempati posisi ke-7 dengan koleksi 12 poin pada papan klasemen sementara Liga Arab Saudi 2026/2027. Tambahan tiga poin praktis akan mengatrol posisi mereka nantinya.

Di sisi lain, Al Qadsiah datang dengan catatan yang lebih baik dibanding tuan rumah. Tijjani Reijnders dan kawan-kawan meraih hasil imbang 3-3 saat menjamu Al Ettifaq pada laga terakhirnya sebelum jeda kompetisi.

Namun dalam tujuh pertandingan yang telah dimainkan, Al Qadsiah cukup superior dengan mencatat lima kemenangan. Sementara dua laga lainnya berakhir kekalahan dan imbang.