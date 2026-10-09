Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: De Club aan de Maas Berpeluang Pesta Gol demi Puncak Klasemen

JawaPos.com — Feyenoord berpeluang merebut puncak klasemen Eredivisie 2026/2027 saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan kedelapan di Stadion De Kuip, Sabtu (10/10/2026) pukul 23.45 WIB, jika mampu mengamankan tiga poin.
Bermodal kemenangan telak 5-0 atas FC Utrecht sebelum jeda internasional, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst diprediksi bisa menaklukkan pemuncak klasemen dengan skor 3-1.
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama memiliki lini serang produktif.
AZ Alkmaar datang dengan status belum terkalahkan di liga, sedangkan Feyenoord mengandalkan keuntungan bermain di kandang dan rekor pertemuan yang lebih meyakinkan.
Posisi klasemen membuat duel ini semakin menarik karena Feyenoord hanya terpaut dua poin dari AZ Alkmaar.
Kemenangan akan membuka jalan bagi De Club aan de Maas untuk mengakhiri pekan kedelapan di posisi teratas, asalkan mampu memaksimalkan momentum di hadapan pendukung sendiri.
Feyenoord memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan FC Utrecht lima gol tanpa balas.
Hasil tersebut menjadi kemenangan kandang pertama Giovanni van Bronckhorst sejak kembali menangani klub Rotterdam itu untuk periode keduanya.
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