Dapat Dukungan Penuh dari CAF, Gianni Infantino Janji Tambah Investasi untuk Sepak Bola Afrika

JawaPos.com - Sebanyak 54 asosiasi anggota Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Gianni Infantino untuk kembali menjabat sebagai Presiden FIFA dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Infantino menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan dukungan finansial dan sumber daya bagi sepak bola Afrika saat menghadiri konferensi di Tanjung Verde pada Kamis (8/10). Pertemuan itu merupakan simposium strategi pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk membahas perkembangan sepak bola Afrika.

Forum itu juga menjadi kesempatan bagi Infantino untuk berkomunikasi dengan para pemimpin asosiasi sepak bola dari 54 negara anggota CAF. Jumlah tersebut mewakili lebih dari seperempat dari total 211 pemilih dalam pemilihan Presiden FIFA.

Presiden CAF Patrice Motsepe menegaskan bahwa seluruh asosiasi anggota di kawasan itu telah sepakat mendukung Infantino tanpa syarat. “Ada keputusan bulat dari 54 asosiasi anggota CAF untuk mendukung Gianni sebagai Presiden FIFA tanpa syarat,” kata Motsepe dikutip dari Reuters.

Menurut Motsepe, keputusan itu didasarkan pada rekam jejak Infantino dan dukungannya terhadap perkembangan sepak bola Afrika selama menjabat sebagai Presiden FIFA. Infantino berupaya mempertahankan jabatannya di tengah dinamika politik sepak bola internasional. Sebelumnya, mantan bek tim nasional Swiss Ramon Vega telah menyatakan niatnya untuk bersaing melawan Infantino dalam pemilihan mendatang.

Selain itu, Presiden UEFA Aleksander Ceferin pada Kamis (8/10) juga mengumumkan rencana untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan badan sepak bola Eropa. Keputusan itu secara efektif mengurangi kemungkinan Ceferin menjadi salah satu tokoh besar yang menantang Infantino dalam perebutan kursi Presiden FIFA.

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Dalam pertemuan di Tanjung Verde, Infantino mengingatkan para pemimpin CAF mengenai kontribusi finansial FIFA terhadap perkembangan sepak bola Afrika sejak dirinya terpilih sebagai presiden pada 2016. Infantino menyebut program FIFA Forward telah menyalurkan investasi sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17,9 triliun) selama 10 tahun terakhir untuk mendukung sepak bola di benua Afrika. Dana itu digunakan untuk membiayai 124 proyek berbeda serta berbagai inisiatif lainnya.

“Sebagai Presiden FIFA, saya bangga telah berkontribusi bersama kalian dalam revolusi sepak bola Afrika selama 10 tahun terakhir,” ujar Infantino. Pria yang saat ini berusia 56 tahun itu menegaskan bahwa FIFA akan terus mencari tambahan sumber daya dan meningkatkan pendanaan guna memperkuat sepak bola Afrika agar mampu bersaing di level tertinggi dunia.

Infantino juga menyinggung pentingnya komunikasi terbuka ketika muncul perbedaan pandangan antara FIFA dan asosiasi anggotanya. Meski tidak secara langsung membahas rencana kontroversial penjualan sebagian kepemilikan turnamen FIFA yang batal dijalankan pada awal tahun ini, Infantino menekankan perlunya dialog untuk menyelesaikan persoalan.

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“Ketika menjalani sebuah perjalanan, terkadang muncul kekhawatiran. Ketika hal itu terjadi, kita harus mengatasinya. Di FIFA, kami selalu menyelesaikannya dengan semangat dialog, tangan terbuka, hati terbuka, dan pikiran terbuka,” kata Infantino.