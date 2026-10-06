Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Siap Balas Kekalahan

Slovakia diprediksi mampu mencuri poin saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru dalam lanjutan UEFA Nations League. (Timnas Slovakia)&nbsp; - Image

Slovakia diprediksi mampu mencuri poin saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru dalam lanjutan UEFA Nations League. (Timnas Slovakia)&nbsp;

JawaPos.com - Moldova akan menjamu Slovakia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C3.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Zimbru, Chisinau, pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 01.45 WIB.

Laga Moldova vs Slovakia menjadi pertandingan penting bagi kedua tim.

Moldova membutuhkan tambahan tiga poin untuk memangkas jarak sekaligus membuka peluang merebut posisi teratas Grup C3. Sementara itu, Slovakia ingin mempertahankan posisi puncak dan semakin dekat dengan target promosi ke League B.

Slovakia saat ini berada di posisi pertama dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Moldova menguntit di peringkat kedua dengan empat poin.

Artinya, kemenangan di kandang akan membuat Moldova menyamai perolehan poin Slovakia sekaligus menghidupkan persaingan di papan atas.

Pertemuan kedua tim sebelumnya menjadi modal tersendiri bagi Slovakia.

Mereka berhasil mengalahkan Moldova dengan skor 2-0 pada 26 September lalu. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Slovakia dalam sejarah pertemuan kedua negara.

Secara keseluruhan, Slovakia memang lebih unggul dalam rekor head to head. Mereka tercatat meraih tiga kemenangan, sedangkan Moldova baru sekali mengalahkan Slovakia. Namun, pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang Moldova sehingga situasinya bisa berbeda.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Slovenski Sokoli Curi Poin di Chișinau - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Slovenski Sokoli Curi Poin di Chișinau

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.38 WIB

Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Slovakia di Liga Nations UEFA: Sokoli Tahan Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Slovakia di Liga Nations UEFA: Sokoli Tahan Imbang

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.56 WIB

Prediksi Skor Slovakia vs Kazakhstan di Liga Nations UEFA: Slovenskí Sokoli Menang Tipis di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Slovakia vs Kazakhstan di Liga Nations UEFA: Slovenskí Sokoli Menang Tipis di Kandang

Selasa, 29 September 2026 | 14.49 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore