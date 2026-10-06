Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Siap Balas Kekalahan

Slovakia diprediksi mampu mencuri poin saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru dalam lanjutan UEFA Nations League. (Timnas Slovakia)
JawaPos.com - Moldova akan menjamu Slovakia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C3.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Zimbru, Chisinau, pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 01.45 WIB.
Moldova membutuhkan tambahan tiga poin untuk memangkas jarak sekaligus membuka peluang merebut posisi teratas Grup C3. Sementara itu, Slovakia ingin mempertahankan posisi puncak dan semakin dekat dengan target promosi ke League B.
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Slovakia saat ini berada di posisi pertama dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Moldova menguntit di peringkat kedua dengan empat poin.
Artinya, kemenangan di kandang akan membuat Moldova menyamai perolehan poin Slovakia sekaligus menghidupkan persaingan di papan atas.
Pertemuan kedua tim sebelumnya menjadi modal tersendiri bagi Slovakia.
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Mereka berhasil mengalahkan Moldova dengan skor 2-0 pada 26 September lalu. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Slovakia dalam sejarah pertemuan kedua negara.
Secara keseluruhan, Slovakia memang lebih unggul dalam rekor head to head. Mereka tercatat meraih tiga kemenangan, sedangkan Moldova baru sekali mengalahkan Slovakia. Namun, pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang Moldova sehingga situasinya bisa berbeda.
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Jawa Pos
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