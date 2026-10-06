Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Slovenski Sokoli Curi Poin di Chișinau

Slovakia diprediksi mampu mencuri poin saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru dalam lanjutan UEFA Nations League. (Timnas Slovakia)
JawaPos.com - Slovakia berpeluang memperkuat posisi di puncak Grup C UEFA Nations League saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru, Chisinau, Rabu (7/10) pukul 01.45 WIB.
Slovakia mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Moldova berada di posisi kedua dengan empat poin, sehingga kemenangan menjadi sangat penting bagi kedua tim.
Moldova datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Kazakhstan pada Jumat.
Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Moldova dalam tiga pertandingan Nations League sekaligus menjaga peluang mereka untuk finis di dua besar klasemen.
Slovakia masih memimpin grup dengan tujuh poin setelah mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Tambahan tiga poin di kandang Moldova akan membuat Slovakia unggul enam poin dari tim peringkat kedua dan ketiga jika Kazakhstan mampu mengalahkan Kepulauan Faroe.
Namun, Slovakia harus memperbaiki performa setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe pada pertandingan terakhir.
Vladimir Weiss tentu tidak puas karena Slovakia kesulitan menciptakan peluang berbahaya dari permainan terbuka dalam pertandingan tersebut.
Secara keseluruhan, Slovakia tetap membawa catatan positif. Mereka tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir dengan empat kemenangan, mencetak 11 gol, dan hanya kebobolan lima gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022