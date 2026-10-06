Prediksi Skor Moldova vs Slovakia di UEFA Nations League: Slovenski Sokoli Curi Poin di Chișinau

JawaPos.com - Slovakia berpeluang memperkuat posisi di puncak Grup C UEFA Nations League saat menghadapi Moldova di Stadionul Zimbru, Chisinau, Rabu (7/10) pukul 01.45 WIB.

Slovakia mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Moldova berada di posisi kedua dengan empat poin, sehingga kemenangan menjadi sangat penting bagi kedua tim.

Moldova datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Kazakhstan pada Jumat.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Moldova dalam tiga pertandingan Nations League sekaligus menjaga peluang mereka untuk finis di dua besar klasemen.

Slovakia Punya Modal Kuat di Puncak Klasemen Slovakia masih memimpin grup dengan tujuh poin setelah mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Tambahan tiga poin di kandang Moldova akan membuat Slovakia unggul enam poin dari tim peringkat kedua dan ketiga jika Kazakhstan mampu mengalahkan Kepulauan Faroe.

Namun, Slovakia harus memperbaiki performa setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe pada pertandingan terakhir.

Vladimir Weiss tentu tidak puas karena Slovakia kesulitan menciptakan peluang berbahaya dari permainan terbuka dalam pertandingan tersebut.