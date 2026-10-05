Prediksi Skor Liechtenstein vs Gibraltar: Modal 5 Laga Tanpa Kalah Ancaman Tuan Rumah

JawaPos.com - Liechtenstein dan Gibraltar akan bertemu dalam laga persahabatan internasional di Rheinpark Stadion pada Selasa (6/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa sekaligus menjaga kepercayaan diri sebelum kembali menjalani agenda UEFA Nations League.

Liechtenstein datang ke pertandingan ini dengan kondisi yang kurang meyakinkan, belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Dalam periode tersebut, Liechtenstein hanya mampu mendapatkan satu hasil imbang dan harus menerima lima kekalahan.

Rentetan hasil tersebut membuat Liechtenstein membutuhkan kemenangan untuk mengangkat moral tim.

Laga melawan Gibraltar menjadi kesempatan bagi mereka untuk menghentikan tren negatif sekaligus memberikan respons setelah hasil kurang memuaskan di Nations League.

Namun, Gibraltar juga bukan lawan yang mudah.

Tim besutan Scott Wiseman justru sedang berada dalam periode yang cukup positif, belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.