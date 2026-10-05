Erling Haaland Gugat Maskapai Norwegian karena Gunakan Gambarnya untuk Promosi Penerbangan

Erling Haaland (Bein Sports)
JawaPos.com – Erling Haaland menggugat maskapai penerbangan Norwegian Air Shuttle karena diduga menggunakan gambarnya tanpa izin untuk kepentingan promosi selama Piala Dunia terakhir.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (4/10), Gugatan tersebut diajukan Haaland melalui York Promotions dan berkaitan dengan penggunaan ciri khas sang pemain untuk mempromosikan tiket penerbangan.
Pengacara Haaland, Thomas Hagen, mengatakan kepada surat kabar Norwegia VG bahwa tindakan tersebut merupakan eksploitasi ilegal terhadap citra Haaland.
Norwegian sebelumnya mempromosikan penerbangan dengan menggunakan gambar pesawat yang dihiasi gaya rambut kuncir khas Haaland.
Maskapai tersebut juga menyertakan slogan “Kami tidak pernah terlihat lebih Norwegia” dalam unggahan di media sosialnya sebelum kemudian menghapus gambar tersebut setelah menerima gugatan.
Norwegian mengaku tidak memahami gugatan tersebut dan menyayangkan unggahan yang dibuat berdasarkan tren media sosial untuk mendukung tim nasional Norwegia justru dipersoalkan secara hukum.
Pengadilan Distrik Oslo dijadwalkan menggelar sidang pendahuluan antara Haaland dan Norwegian pada 9 Oktober sebelum perkara tersebut berlanjut ke persidangan.
Pihak Norwegian berharap dapat menyelesaikan persoalan melalui dialog yang masuk akal agar tetap dapat memberikan dukungan kepada para pahlawan olahraga Norwegia.
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