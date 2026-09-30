Joe Hart Beri Tanggapan soal 114 Pelanggaran Manchester City

Joe Hart. (ig @joehartofficial)
JawaPos.com - Joe Hart menjadi salah satu mantan pemain Manchester City yang memberikan tanggapan mengenai kasus 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang sedang menjerat mantan klubnya.
Mantan kiper City tersebut mengaku tetap percaya kepada ketua klub, Khaldoon Al Mubarak, yang sebelumnya menegaskan bahwa Manchester City masih berupaya membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.
Pekan lalu, City dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang diajukan Premier League. Namun, klub tetap membantah melakukan kesalahan dan diperkirakan akan melanjutkan proses banding.
Melansir Sportbible, dalam pernyataannya setelah laporan mengenai putusan tersebut muncul, Al Mubarak menegaskan bahwa proses hukum masih panjang.
"Proses Liga Premier masih panjang, dan keyakinan serta niat kami untuk membuktikan bahwa klub tidak bersalah tetap sekuat saat ini dimulai," katanya dalam sebuah pernyataan.
Joe Hart percaya kepada Khaldoon Al Mubarak
Tidak banyak mantan pemain City yang secara terbuka memberikan pandangan mengenai perkembangan kasus tersebut. Rodri menjadi salah satu mantan pemain yang turut ditanya mengenai persoalan itu.
Kini, Joe Hart ikut angkat bicara. Hart mencatatkan 348 penampilan untuk City selama 12 tahun kariernya di klub tersebut. Ia juga menjadi bagian dari tim yang memenangkan dua gelar Premier League.
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