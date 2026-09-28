Mikel Oyarzabal Puji Dampak Lamine Yamal terhadap Rekan Setim dan Lawan dalam Pertandingan

JawaPos.com – Mikel Oyarzabal mengungkap hubungan yang terjalin dengan Lamine Yamal selama keduanya berada dalam skuad tim nasional Spanyol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Penyerang Real Sociedad tersebut mengakui bahwa dirinya dan pemain Barcelona itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru tidak menghalangi keduanya untuk membangun hubungan yang baik.

Menurut Oyarzabal, perbedaan karakter dapat membuat hubungan antarpemain menjadi lebih menarik dan memperkuat kebersamaan di dalam tim.

Oyarzabal juga menyoroti pengaruh Lamine Yamal yang menurutnya tidak hanya terlihat ketika pemain tersebut menguasai bola.

Keberadaan Lamine di lapangan dapat memengaruhi cara lawan bermain sekaligus memberikan keyakinan kepada rekan setim karena mereka mengetahui sang pemain mampu menciptakan sesuatu yang menentukan.

Bagi Oyarzabal, kemampuan tersebut membuat Lamine memiliki pengaruh terhadap jalannya pertandingan bahkan sebelum dirinya mendapatkan bola.

Meski memiliki pengalaman lebih banyak, Oyarzabal mengaku tidak banyak memberikan nasihat mengenai permainan kepada Lamine karena pemain muda tersebut sudah memiliki kemampuan sepak bola yang sangat baik.

Mikel Oyarzabal lebih memilih memberikan dukungan dalam hal-hal di luar lapangan dan membantu Lamine sebagai bagian dari kelompok pemain Spanyol.