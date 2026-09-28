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Aprillia JP
Senin, 28 September 2026 | 14.14 WIB

Berdalih Selebrasi Gol Abu Farchi Disalahtafsirkan, Asosiasi Sepak Bola Israel Ajukan Banding

Asosiasi sepak bola Israel ajukan protes ke UEFA terkait kartu merah Abu Farchi. (@roy.kfir/Instagram). - Image

Asosiasi sepak bola Israel ajukan protes ke UEFA terkait kartu merah Abu Farchi. (@roy.kfir/Instagram).

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) menegaskan bahwa sepak bola dan politik harus tetap dipisahkan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah para pemain Republik Irlandia memutuskan tetap menjalani pertandingan melawan Israel di Hungaria.

Selain itu, IFA juga menyatakan telah mengajukan sanggahan kepada UEFA terkait kartu merah yang diterima Saied Abu Farchi ketika Israel menghadapi Austria.

Para pemain Irlandia sebelumnya menunda konferensi pers dan sesi latihan menjelang pertandingan. Penundaan terjadi setelah salah satu pemain menyampaikan niat untuk tidak bermain melawan Israel.

Sejumlah aksi demonstrasi juga digelar untuk mendesak tim nasional Irlandia tidak menjalani pertandingan melawan Israel. Namun, para pemain akhirnya memilih tetap bertanding.

Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari IFA yang menilai sepak bola harus dijauhkan dari persoalan politik.

“Apa yang membuat kami senang hari ini adalah sepak bola telah menang. Separasi antara sepak bola dan politik harus dipertahankan. Pendekatan lain akan menimbulkan kekacauan dan membawa kita ke arah yang berbahaya, menuju konsekuensi buruk bagi olahraga yang kita semua cintai,” kata IFA dikutip dari Reuters.

IFA juga memuji Asosiasi Sepak Bola Irlandia (FAI) dan para pemain karena tetap melanjutkan pertandingan.

“FAI dan para pemain tim nasional melakukan hal yang benar dengan menyadari hal tersebut, meskipun membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata IFA.

Israel Ajukan Sanggahan ke UEFA

Selain menanggapi keputusan tim nasional Irlandia, IFA mengumumkan telah mengajukan keluhan resmi kepada UEFA terkait kartu merah yang diterima Saied Abu Farchi ketika Israel kalah 1-3 dari Austria pada Jumat (25/9).

Abu Farchi mendapat kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua akibat selebrasi gol yang menyerupai gerakan menembakkan senjata.

Editor: Hendra
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