Prediksi Skor Ceko vs Kroasia di Liga Nations UEFA: Vatreni Kalahkan Tuan Rumah di Fortuna Arena

Luka Modric dan Kroasia diprediksi mengalahkan Ceko dalam duel Liga Nations UEFA 2026/2027 di Fortuna Arena. (Instagram @lukamodric10)
JawaPos.com — Timnas Ceko diprediksi kalah 1-2 dari Kroasia dalam laga Grup 3 League A Liga Nations UEFA 2026/2027 di Fortuna Arena, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Kroasia datang dengan kualitas dan pengalaman lebih matang, sementara Ceko akan mengandalkan keuntungan bermain di kandang serta Adam Hlozek untuk memburu kemenangan perdana atas Vatreni.
Pertandingan Ceko vs Kroasia menjadi salah satu duel menarik di Grup 3 League A yang juga dihuni Inggris dan Spanyol.
Dua tim tersebut diperkirakan menjadi pesaing utama untuk mengamankan posisi dua besar, sehingga hasil laga di Fortuna Arena bisa menjadi modal penting dalam persaingan grup.
Ceko belum pernah mengalahkan Kroasia dalam enam pertemuan sebelumnya dengan catatan tiga kali imbang dan tiga kali kalah.
Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025, ketika pertandingan berakhir tanpa gol.
Rekor tersebut membuat Ceko masih harus mencari formula untuk meredam permainan Kroasia.
Apalagi, pertandingan kali ini menjadi salah satu dari dua laga kandang beruntun yang harus mereka jalani sebelum menghadapi Spanyol dan Inggris pada Oktober mendatang.
Ceko sendiri kembali tampil di League A setelah promosi dari League B pada edisi 2024-25. Secara keseluruhan, Ceko memiliki catatan 10 kemenangan, tiga hasil imbang, dan sembilan kekalahan dari 22 pertandingan Liga Nations UEFA.
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