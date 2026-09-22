Gianni Infantino Usulkan Peninjauan Eksternal Tata Kelola FIFA di Tengah Kecaman atas Rencana Invest

Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com – Presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan peninjauan eksternal dan independen terhadap tata kelola FIFA untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan dalam sejumlah inisiatif strategis utama.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (22/9), Usulan tersebut disampaikan melalui surat kepada Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota setelah rencana investasi komersial yang sebelumnya diajukan mendapat penolakan dan akhirnya dibatalkan.
Infantino juga mengusulkan konsultasi dengan konfederasi, asosiasi anggota, serta pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas FIFA.
Peninjauan tersebut akan membahas kewenangan dalam menentukan berbagai inisiatif besar, termasuk peran presiden, Biro, Dewan, dan Kongres FIFA.
Langkah itu muncul setelah rencana FIFA Forward Enterprise untuk melibatkan investor eksternal dalam hak komersial kompetisi FIFA memicu kekhawatiran di sejumlah konfederasi.
Infantino mengatakan rencana tersebut telah ditarik dan tidak akan dilanjutkan setelah sebelumnya menimbulkan kesan bahwa keputusan telah dibuat sebelum proses konsultasi selesai.
Infantino menyatakan berbagai pandangan mengenai mekanisme pengambilan keputusan akan dibahas dalam konsultasi, termasuk kemungkinan perubahan terhadap tata kelola FIFA.
Infantino mengatakan setiap perubahan terhadap statuta FIFA tetap membutuhkan persetujuan Kongres, sementara sikap asosiasi anggota terhadap persoalan tata kelola tidak akan memengaruhi program pengembangan dan solidaritas FIFA.
Usulan peninjauan tersebut dijadwalkan menjadi bagian dari pembahasan Dewan FIFA pada 15 Oktober 2026 sebagai langkah untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan organisasi.
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