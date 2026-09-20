Prediksi Skor Nice vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Unggul Besar di Allianz Riviera

JawaPos.com — Prediksi skor Nice vs Lille mengarah pada kemenangan Lille dengan skor 2-0 di Allianz Riviera, Minggu (20/9/2026) pukul 22.15 WIB.

Lille datang sebagai pemuncak klasemen Ligue 1 setelah empat pertandingan, sedangkan Nice berada di dasar klasemen dengan dua poin dan baru mencetak satu gol di kompetisi domestik musim 2026/2027.

Nice Terpuruk di Dasar Klasemen Nice belum mampu meraih kemenangan dalam empat pertandingan Ligue 1 musim ini dan menempati posisi terbawah dengan koleksi dua poin.

Kekalahan 0-1 dari Auxerre pada pertandingan terakhir semakin menegaskan persoalan Le Gym yang kesulitan menemukan konsistensi sejak awal musim.

Masalah terbesar Nice terlihat di lini depan karena tim asuhan Olivier Pantaloni baru mencetak satu gol dari empat pertandingan.

Catatan tersebut menjadi jumlah gol paling sedikit di Ligue 1 dan membuat Nice menjadi satu dari tiga tim yang belum meraih kemenangan bersama Le Havre dan Toulouse.

Situasi tersebut menjadi kelanjutan dari performa kurang meyakinkan sejak musim lalu.

Nice sudah kehilangan poin dalam 12 pertandingan Ligue 1 secara beruntun dan berpotensi mengawali kompetisi kasta teratas dengan lima laga tanpa kemenangan untuk pertama kalinya sejak musim 2011/2012.