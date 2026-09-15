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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 15 September 2026 | 13.27 WIB

Kronologi Terjadinya Gol Kontroversial Erling Haaland ke Gawang Manchester United

ig @mancity - Image

ig @mancity

JawaPos.com - Gol Erling Haaland menjadi penentu kemenangan Manchester City dalam derbi Manchester di Old Trafford. Namun, gol tunggal tersebut tidak lahir tanpa kontroversi.

Haaland mencetak gol pada menit ke-60 untuk membawa City menang tipis. Menariknya, gol tersebut sempat dianulir karena dianggap offside sebelum keputusan berubah setelah tinjauan VAR yang berlangsung cukup lama.

Bek Manchester United, Lisandro Martínez, bahkan mengecam keputusan tersebut sebagai sebuah "ketidakadilan". Pro Ref, badan wasit resmi sepak bola, kemudian menyebut keputusan awal itu sebagai "kesalahan penilaian".

Kontroversi semakin besar karena City bermain dengan 10 pemain setelah Phil Foden mendapat kartu merah pada babak pertama, yang juga memicu perdebatan.

Haaland Muncul di Tiang Jauh

Melansir Sports Illustrated, Manchester City menghadapi tekanan besar setelah kehilangan satu pemain. United terus berusaha mencari celah, sementara City lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Tiang gawang serta sejumlah penyelamatan penting dari Gianluigi Donnarumma membuat City tetap bertahan hingga memasuki babak kedua.

Kemudian, pada menit ke-60, peluang yang ditunggu City datang. Joško Gvardiol mengirimkan umpan silang dari tepi kotak penalti. Haaland yang berdiri di tiang jauh berhasil menyambut bola dan mencetak gol.

Itu merupakan satu-satunya tembakan tepat sasaran City pada babak kedua. Namun, asisten wasit langsung mengangkat bendera. Haaland dinilai berada dalam posisi offside ketika Gvardiol mengirimkan bola.

Awalnya, keputusan tersebut tampak cukup jelas. Akan tetapi, VAR kemudian melakukan pemeriksaan panjang sebelum akhirnya meminta wasit mengubah keputusan. Gol disahkan. Haaland pun langsung berlari merayakan gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan City.

Editor: Hanny Suwindari
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