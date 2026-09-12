Prediksi Skor Al Shabab vs Al Fayha di Liga Arab Saudi: Tuan Rumah Dijagokan Menang!

JawaPos.com — Al Shabab menjamu Al Fayha pada pekan ke-7 Saudi Pro League 2026/2027 di King Fahd International Stadium, Minggu (3/9/2026) pukul 01.00 WIB, dengan tuan rumah mengincar kemenangan perdana setelah mengoleksi 3 poin dari enam laga.

Al Fayha datang dengan 5 poin, tetapi belum menang dalam tiga pertandingan tandang musim ini.

Al Shabab Butuh Kemenangan Perdana Al Shabab diprediksi tampil lebih agresif untuk mengakhiri puasa kemenangan pada awal musim Saudi Pro League 2026/2027.

Tim asuhan Thomas Letsch tersebut baru mengumpulkan 3 poin dan menempati posisi ke-15 klasemen, sehingga kemenangan atas Al Fayha menjadi momentum penting untuk memperbaiki posisi.

Dalam enam pertandingan awal, Al Shabab belum mampu meraih kemenangan dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan berdasarkan data performa yang tersedia.

Mereka mencetak 5 gol dan kebobolan 9 gol, memperlihatkan persoalan di lini pertahanan yang harus segera dibenahi.

Kekalahan 1-2 dari Al Kholood pada pertandingan terakhir membuat tekanan terhadap Al Shabab semakin besar.

Mereka sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup kompetitif dalam beberapa laga, tetapi penyelesaian akhir dan konsentrasi di lini belakang masih menjadi kendala utama.