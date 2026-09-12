Jadi Penyelamat di Bawah Mistar, Valverde Puji Penampilan Thibaut Courtois

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JawaPos.com - Thibaut Courtois menjadi salah satu alasan utama Real Madrid berhasil mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026-27 dengan kemenangan.
Los Blancos mengalahkan Inter Milan 2-1 di Santiago Bernabeu pada Selasa lalu. Kylian Mbappe dan Federico Valverde mencetak gol untuk tim asuhan Jose Mourinho, tetapi kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah.
Inter justru mampu memberikan tekanan besar sepanjang pertandingan. Nerazzurri melepaskan 21 tembakan, dengan tujuh di antaranya mengarah tepat ke gawang.
Courtois pun tampil luar biasa di bawah mistar. Tujuh penyelamatan yang dibuatnya menjadi faktor penting yang membuat Madrid tetap berada di jalur kemenangan.
Valverde: Courtois Menyelamatkan Kami
Penampilan tersebut membuat Courtois mendapatkan banyak pujian, termasuk dari Valverde yang mencetak salah satu gol Madrid.
Melansir Sportsmole, gelandang Uruguay itu bahkan menyebut sang kiper sebagai penyelamat Los Blancos dalam pertandingan tersebut.
"Thibaut Courtois menyelamatkan kami," kata Valverde kepada wartawan dalam wawancara pasca pertandingan.
Valverde juga menilai penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan yang diberikan kepadanya tidak lepas dari kontribusi besar Courtois.
"Saya rasa kami menampilkan permainan yang hebat di babak pertama. Saya rasa penghargaan ini (Penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan) sebagian besar berkat Courtois. Dia menyelamatkan kami dan memberikan penampilan yang luar biasa, jadi saya rasa penghargaan ini juga miliknya."
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