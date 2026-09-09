Prediksi Skor Napoli vs Arsenal di Liga Champions: The Gunners Berpeluang Curi 3 Poin di Italia

Arsenal berpeluang mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Napoli pada laga pembuka Liga Champions 2026/2027. (Arsenal)
JawaPos.com — Arsenal berpeluang mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Napoli pada laga pembuka League Phase Liga Champions 2026/2027, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB.
The Gunners datang dengan modal sempurna setelah memenangi empat pertandingan awal musim, sedangkan Napoli sedang limbung usai menelan dua kekalahan beruntun di Serie A.
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Arsenal punya alasan kuat untuk lebih diunggulkan dalam duel melawan Napoli. Mikel Arteta berhasil membawa The Gunners memulai musim 2026/2027 dengan catatan 100 persen kemenangan di seluruh kompetisi.
Empat pertandingan sudah dilalui Arsenal dengan sempurna. Dari rangkaian tersebut, Arsenal mencetak sembilan gol dan hanya kebobolan satu kali, termasuk ketika mengalahkan Chelsea 2-1 pada Minggu.
Kemenangan atas Chelsea semakin memperlihatkan kesiapan Arsenal menghadapi pertandingan besar.
Mereka tidak hanya produktif di lini depan, tetapi juga tetap solid ketika harus menghadapi tekanan dari tim yang diproyeksikan menjadi pesaing gelar Premier League.
Catatan Arsenal di kompetisi Eropa juga memberikan tambahan kepercayaan diri. The Gunners tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pembuka Liga Champions mereka, dengan tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.
Bahkan, Arsenal memiliki rekor impresif dalam 15 pertandingan Liga Champions terakhir ketika pertandingan berlangsung selama 90 menit.
Mereka mencatat sembilan clean sheet dan hanya kebobolan tujuh gol, lebih sedikit dibandingkan tim lain dalam turnamen tersebut.
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Berbeda dengan Arsenal, Napoli justru memasuki pertandingan ini dengan situasi yang kurang ideal.
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