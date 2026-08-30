Fans Tottenham Murka! Penyiar Stadion Diminta Dipecat Gara-gara Seruan Penuh Percaya Diri

Tottenham Hotspur dan Newcastle United diprediksi terlibat duel sengit pada pekan kedua Liga Inggris 2026/2027. (Tottenham)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali mendapat sorotan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle United pada pekan awal Premier League 2026/27.
Kali ini, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi perhatian, tetapi juga ucapan penyiar stadion sebelum laga yang kemudian dianggap terlalu percaya diri oleh para suporter.
Tottenham menjamu Newcastle di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (29/8/2026). Sebelum pertandingan dimulai, penyiar stadion berusaha membangkitkan semangat penonton dengan menyampaikan sejumlah kalimat yang cukup berani.
"Sudah berapa banyak yang kami belanjakan? Kami terus belanja. Kami kembali. Kami akan menuju ke berbagai tempat. Kami besar," ujar sang penyiar di hadapan para pendukung Tottenham.
Ucapan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menaikkan atmosfer pertandingan. Namun, situasinya berubah setelah peluit panjang berbunyi.
Tottenham justru harus mengakui keunggulan Newcastle dengan skor 0-2. Anthony Elanga dan Yoane Wissa masing-masing mencetak gol untuk membawa The Magpies pulang dengan tiga poin.
Kekalahan tersebut membuat Tottenham masih belum meraih kemenangan pada awal musim. Lebih buruk lagi, mereka juga belum mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan pertama.
Kondisi itu membuat komentar penyiar stadion sebelum pertandingan menjadi sasaran kritik di media sosial.
Sejumlah suporter bahkan meminta agar sang penyiar dipecat karena dianggap memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan performa tim di lapangan.
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