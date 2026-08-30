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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 31 Agustus 2026 | 06.18 WIB

Nathan Tjoe A-On Berikan Assist! Willem II Ditahan Imbang Heerenveen

Nathan Tjoe A-On saat lawan Heerenveen. (Dok. Willem II) - Image

Nathan Tjoe A-On saat lawan Heerenveen. (Dok. Willem II)

JawaPos.com - Willem II harus ditahan imbang Heerenveen di pekan keempat Liga Belanda. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut dimainkan di Koning Willem II Stadion, Minggu (30/8).

Willem II berhasil mencetak gol pembuka yang dilakukan oleh Uriel van Aalst. Gol pada menit ke-61 tersebut dicetak berkat umpan dari Nathan Tjoe-A-On.

Setelah gol tersebut, Heerenveen mampu menyamakan kedudukan di menit ke-64 yang dicetak oleh Jacob Trenskow. Tim tamu juga menambah keunggulan lewat gol dari Oliver Braude pada menit ke-77.

Tidak ingin malu di depan publik sendiri, Willem II akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Penyerang Devin Haen berhasil mencetak gol di menit ke-82.

Nathan Tjoe-A-On main tangguh di lini belakang

Pelatih John Stegeman memainkan Nathan Tjoe A-On sejak menit awal. Ia bermain selama 85 menit dan digantikan Alessandro Cirrani.

Secara statistik, Nathan bermain tangguh di lini belakang Willem II. Melansir Fotmob, bek 24 tahun tersebut melakukan 10 aksi bertahan yang masing-masing adalah tiga tekel, tiga sapuan, satu blok, dan tiga intersepsi.

Untuk sisi distribusi bola, Nathan punya catatan statistik yang kurang baik. Bek timnas Indonesia tersebut hanya sukses melakukan satu dari lima umpan silang akurat.

Dengan hasil imbang melawan Heerenveen, Willem II masih belum meraih kemenangan perdananya di Liga Belanda. Di laga selanjutnya, Nathan dan rekan setimnya bakal menghadapi Excelsior pada 6 September.

Editor: Banu Adikara
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