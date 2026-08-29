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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.25 WIB

Cetak Brace untuk Manchester City, Rayan Cherki Ingin Beri Assist untuk Erling Haaland

Rayan Cherki dan Erling Haaland. (Dok. Manchester City) - Image

Rayan Cherki dan Erling Haaland. (Dok. Manchester City)

JawaPos.com - Manchester City berhasil menumbangkan Crystal Palace di laga pekan kedua Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut di Selhurst Park, Sabtu (29/8).

Rayan Cherki menjadi sorotan berkat dua gol yang dicetaknya pada menit ke-54 dan 59. Untuk gol pertamanya, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan instingnya dalam mencetak gol.

"Itu insting saya, Anda tahu. Saya sangat senang atas kemenangan hari ini. Penampilan saya biasa-biasa saja, karena di babak pertama kami tidak bisa menemukan ruang gerak," kata Rayan Cherki yang dikutip laman resmi Manchester City, Sabtu (29/8).

Pemain timnas Prancis tersebut sempat khawatir akan diganti yang membuatnya langsung tampil dengan mencetak gol. Meski meraih penghargaan pemain terbaik, Cherki ingin memberikan assist kepada Erling Haaland.

“Ketika saya melihat Enzo akan mengganti saya, saya tidak menyukainya dan saya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa saya ingin bermain dan ingin mencetak gol serta memberikan assist untuk Erling," ujar Cherki.

"Hari ini saya tidak memberikan banyak bola kepadanya [Haaland]. Lain kali saya ingin memberikan banyak bola kepada Erling," pungkas pemain 23 tahun tersebut.

Rayan Cherki tunjukkan permainan kreatif

Enzo Maresca memainkannya sebagai starter dan menjadi gelandang serang. Ia bermain 82 menit dengan melakukan 84 sentuhan.

Secara statistik permainan, Cherki menunjukkan sisi kreativitasnya. Melansir Fotmob, menciptakan peluang terbanyak sebanyak tiga peluang dan mencatatkan dribel sukses terbanyak dengan tiga dribel.

Editor: Banu Adikara
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