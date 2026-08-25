Julian Alvarez Masuk Daftar Hitam Fans Atletico Madrid Bersama Tiga Mantan Bintang

Julian Alvarez (Flashscore)
JawaPos.com- Hubungan Julian Alvarez dengan pendukung Atletico Madrid tampaknya berada di titik paling sulit.
Setelah munculnya keinginan untuk meninggalkan klub dan spekulasi mengenai kepindahannya, penyerang Argentina itu mulai mendapat perlakuan yang biasanya hanya diberikan kepada nama-nama yang dianggap melakukan pengkhianatan besar terhadap Los Colchoneros.
Melansir Bein Sports, situasi tersebut bahkan membuat Alvarez disandingkan dengan tiga mantan pemain Atletico yang hingga kini masih menjadi sosok kontroversial di mata suporter: Hugo Sanchez, Sergio Aguero, dan Thibaut Courtois.
Ketiganya memiliki cerita berbeda. Namun, ada satu benang merah yang menghubungkan mereka: hubungan dengan Atletico berakhir buruk dan melibatkan rival abadi, Real Madrid, atau keputusan yang dianggap tidak menghormati klub.
Hugo Sanchez, dari Idola Menjadi Musuh
Hugo Sanchez pernah menjadi salah satu pemain kesayangan fans Atletico. Penyerang asal Meksiko itu bahkan memenangkan Trofi Pichichi dan Copa del Rey bersama klub pada 1985.
Namun, semuanya berubah ketika Sanchez meninggalkan Atletico dan akhirnya bergabung dengan Real Madrid melalui kesepakatan yang melibatkan Pumas UNAM.
Kepindahan tersebut sudah cukup untuk membuatnya kehilangan tempat di hati sebagian besar pendukung Atletico. Hubungan itu semakin buruk setelah Sanchez kemudian menggambarkan periode waktunya di klub sebagai "bulan-bulan terburuk dalam hidupnya".
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Jawa Pos
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