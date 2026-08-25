Diego Simeone Bela Julian Alvarez yang Dicemooh Fans Atletico Madrid

JawaPos.com - Situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid semakin panas. Striker Argentina itu mendapat sambutan negatif dari pendukung sendiri saat tampil di Stadion Metropolitano pada Minggu, tetapi Diego Simeone memastikan sang penyerang tetap mendapat dukungan penuh selama masih menjadi bagian dari tim.

Alvarez memang tengah berada dalam situasi sulit. Setelah sempat mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona selama Piala Dunia, masa depannya di Atletico Madrid menjadi bahan spekulasi. Klub tetap bersikeras tidak akan melepasnya ke rival langsung di LaLiga.

Arsenal juga disebut terus memantau perkembangan situasi pemain berusia 26 tahun tersebut menjelang penutupan bursa transfer.

Alvarez Jadi Sasaran Cemoohan

Ketegangan sudah terasa bahkan sebelum pertandingan dimulai. Alvarez mendapat cemoohan ketika melakukan pemanasan, kemudian kembali mendapat siulan ketika namanya diumumkan sebagai pemain cadangan.

Ketika akhirnya masuk pada menit ke-66, sambutan yang diterimanya justru semakin keras. Sebagian suporter bahkan meneriakkan, "Biarkan dia pergi untuk selamanya, biarkan dia pergi".

Alvarez kemudian langsung menuju ruang ganti setelah pertandingan berakhir, sementara rekan-rekan setimnya memberikan penghormatan kepada para pendukung.