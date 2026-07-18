Barcelona Menjadi Salah Satu Klub dengan Pendapatan Terbesar dari Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – FC Barcelona dipastikan menjadi salah satu klub dengan pendapatan terbesar dari Program Manfaat Klub FIFA pada Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Klub asal Spanyol tersebut akan menerima kompensasi sebesar EUR 2.893.533 atau sekitar Rp54,98 miliar sebagai imbalan atas kontribusi para pemainnya yang membela tim nasional masing-masing.

Pendapatan tersebut diberikan FIFA sebagai bentuk kompensasi kepada klub yang melepas pemain untuk mengikuti ajang Piala Dunia.

Barcelona tercatat mengirimkan 16 pemain ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026, sehingga menjadi salah satu klub dengan perwakilan terbanyak dalam turnamen tersebut.

Sejumlah pemain Barcelona bahkan tampil pada laga final, yang kembali menegaskan besarnya kontribusi klub di panggung sepak bola internasional. Kehadiran banyak pemain tersebut menjadi faktor utama besarnya dana kompensasi yang diterima klub.

Meski total anggaran Program Manfaat Klub FIFA meningkat menjadi USD 355 juta atau sekitar Rp5,79 triliun, Barcelona justru memperoleh pendapatan lebih kecil dibandingkan Piala Dunia 2022.

Pada edisi kali ini, klub menerima sekitar Rp54,98 miliar, sedangkan setelah Piala Dunia Qatar 2022 Barcelona memperoleh EUR 4.433.651 atau sekitar Rp84,24 miliar.

Penurunan tersebut terjadi karena dana FIFA kini dibagikan kepada lebih banyak negara dan pemain setelah jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 tim.

Program Manfaat Klub FIFA bertujuan memberikan kompensasi kepada klub atas risiko kehilangan pemain selama menjalani tugas bersama tim nasional, termasuk potensi cedera.