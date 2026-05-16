Prediksi Roma vs Lazio 17 Mei 2026: Derby Panas Olimpico, Roma Lebih Percaya Diri!

Pemain AS Roma Kostas Tsimikas. (Dok. Kostas Tsimikas)
JawaPos.com - Derby della Capitale kembali hadir akhir pekan ini saat AS Roma menghadapi Lazio pada pekan ke-37 Serie A 2025/2026. Duel dua rival sekota tersebut akan berlangsung di Stadio Olimpico, Minggu (17/5/2026) malam WIB.
Laga ini dipastikan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama membawa misi penting menjelang akhir musim.
Roma sedang berjuang mengamankan posisi di papan atas demi tiket Liga Champions musim depan, sementara Lazio mencoba menutup musim dengan hasil positif usai performa mereka mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga:Bursa Transfer Liga Inggris: Brentford Datangkan Bek Austria Jannik Schuster dari Salzburg Senilai Rp 400 Miliar
Roma datang ke pertandingan dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Tim asuhan Gian Piero Gasperini saat ini duduk di posisi kelima klasemen dengan koleksi 67 poin.
Mereka juga sedang berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan penting 3-2 atas Parma pada laga sebelumnya.
Tidak hanya itu, performa Giallorossi dalam lima pertandingan terakhir juga cukup meyakinkan. Paulo Dybala dan kolega mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Roma dalam periode tersebut.
Baca Juga:Persaingan Gelar Tak Bikin Gentar! Kakang Rudianto Janji Habis-habisan demi Persib Bandung Hattrick Juara
Roma sukses mencetak 13 gol hanya dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Selain agresif di lini serang, mereka juga tampil disiplin saat bertahan. Kombinasi permainan cepat dan dominasi lini tengah membuat Roma cukup sulit dihentikan.
Sebaliknya, Lazio justru sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim racikan Maurizio Sarri gagal menunjukkan konsistensi di akhir musim. Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Biancocelesti hanya mampu meraih satu kemenangan.
Kekalahan 0-2 dari Inter pada ajang Coppa Italia menjadi pukulan terbaru bagi Lazio. Sebelum itu, mereka juga dibantai Inter dengan skor 0-3 di Serie A.
Permasalahan di lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sarri jelang derby penting ini.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah