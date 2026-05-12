Pedri Persembahkan Kemenangan di El Clasico untuk Hansi Flick

JawaPos.com–Kemenangan Barcelona atas Real Madrid di El Clasico ternyata menyimpan cerita emosional di balik pesta gelar La Liga mereka. Gelandang Barca Pedri mengungkapkan, para pemain memang memiliki motivasi ekstra untuk memenangkan pertandingan demi pelatih mereka, Hansi Flick.

Hansi Flick kehilangan ayahnya beberapa hari sebelum pertandingan besar di Camp Nou. Suasana haru pun terasa sejak sebelum kick off dimulai, ketika seluruh stadion mengheningkan cipta selama satu menit untuk memberikan penghormatan.

Tak hanya itu, para pemain Barcelona juga mengenakan pita hitam di lengan sebagai bentuk belasungkawa kepada sang pelatih. Di tengah atmosfer emosional tersebut, Barcelona tampil luar biasa dan berhasil mengalahkan Real Madrid 2-0 untuk memastikan gelar La Liga musim ini.

Melansir Barca Blaugranes, Pedri mengaku kemenangan itu terasa jauh lebih spesial karena seluruh tim ingin memberikan dukungan untuk Flick di tengah masa sulit yang sedang dihadapi.

”Kami ingin memenangkannya di sini, dalam pertandingan El Clásico, dan sekarang itu sudah menjadi sejarah,” kata Pedri kepada Movistar.

”Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini luar biasa. Sekarang saatnya merayakan bersama keluarga dan penggemar karena ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda raih setiap hari,” imbuh dia.

Gelandang timnas Spanyol itu kemudian secara khusus mempersembahkan kemenangan tersebut untuk ayah Flick.

”Kami ingin melakukannya untuk Flick dan untuk mengenang kehilangan yang dialaminya. Ini juga didedikasikan untuk ayahnya,” tutur Pedri.