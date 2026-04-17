Vinicius Jr Bentak Bellingham di Tengah Laga Panas, Ini Kata-Katanya

Vinicius Jr saat mendapatkan teguran dari wasit. (GOAL)
JawaPos.com - Ketegangan di laga Real Madrid vs Bayern Munchen benar-benar mencapai puncaknya, bahkan sampai memicu konflik antar pemain sendiri. Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah saat Vinicius Junior terlihat membentak Jude Bellingham di tengah pertandingan.
Insiden itu terjadi di menit ke-82, saat Madrid masih unggul 3-2 (agregat 4-4) dan belum kehilangan Eduardo Camavinga. Dalam situasi menyerang, Vinicius memilih untuk melanjutkan aksi individu ketimbang mengoper bola ke Bellingham yang sudah berada di posisi ideal di dalam kotak penalti.
Keputusan itu langsung memicu reaksi dari gelandang Inggris tersebut, yang terlihat frustrasi karena tidak mendapat umpan. Namun respons Vinicius jauh lebih eksplosif.
Apa yang Dikatakan Vinicius?
Melansir akun X RMCF Arab, kamera televisi menangkap dengan jelas momen tersebut, di mana Vinicius berteriak ke arah rekannya:
“Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Tutup mulutmu.”
Kalimat singkat, tapi cukup menggambarkan betapa panasnya situasi di lapangan saat itu.
Tensi Tinggi di Momen Krusial
Momen ini terjadi tepat sebelum pertandingan benar-benar berbalik arah. Tak lama setelahnya, Camavinga mendapat kartu merah, dan Bayern Munich memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak dua gol penentu kemenangan.
