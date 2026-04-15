Lamine Yamal Ukir Sejarah Baru di LaLiga dengan Rekor 100 Pertandingan di Usia 18 Tahun

Lamine Yamal (Bein Sports)
JawaPos.com – Lamine Yamal kembali mencatatkan sejarah baru dalam kompetisi LaLiga. Pemain muda FC Barcelona tersebut menjadi pemain termuda yang mencapai 100 pertandingan di liga tersebut. Pencapaian ini diraih saat usianya baru menginjak 18 tahun.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/4), Rekor ini mematahkan catatan sebelumnya yang dipegang oleh Raúl González.
Legenda Real Madrid tersebut mencapai 100 pertandingan pada usia 19 tahun 284 hari. Perbandingan ini menunjukkan betapa luar biasanya perkembangan Yamal di usia muda.
Sepanjang 100 pertandingan di LaLiga, Yamal telah mencatatkan kontribusi signifikan. Ia mengoleksi 29 gol dan 34 assist untuk Barcelona. Statistik tersebut menegaskan perannya sebagai pemain kunci di lini serang tim.
Pada laga derbi melawan RCD Espanyol, Yamal kembali tampil impresif. Ia memberikan assist penting kepada Ferran Torres dan mencetak satu gol. Penampilan tersebut membantu Barcelona meraih kemenangan penting.
Secara keseluruhan, Yamal telah tampil dalam 149 pertandingan di semua kompetisi bersama Barcelona.
Yamal diketahui telah mencatatkan total 47 gol selama periode tersebut. Catatan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda terbaik saat ini.
Dengan performa yang terus meningkat, Yamal diprediksi akan mencetak lebih banyak rekor di masa depan.
Usianya yang masih sangat muda menjadi modal besar untuk perkembangan kariernya. Ia pun dinilai tengah membangun warisan besar di dunia sepak bola secara bertahap.
