Kapten Manchester City Bernardo Silva Dikabarkan Hengkang dari Stadion Etihad Akhir Musim Ini

JawaPos.com – Manchester City dikabarkan akan kehilangan kaptennya, Bernardo Silva, di akhir musim nanti. Pemain asal Portugal tersebut diberitakan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama The Citizens yang akan habis di pengujung musim nanti.

Melansir situs Sky Sports, Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City setelah 9 musim membela tim asal Mancheter tersebut. Pemain bernomor punggung 20 tersebut baru saja didapuk sebagai kapten tim usai Kevin de Bruyne dan Ilkay Gundogan hengkang dari Stadion Etihad.

Pep Lijnders, yang ditunjuk memimpin Manchester City menggantikan Pep Guardiola yang terkena sanksi, memberikan komentarnya terkait hengkangnya Bernardo Silva. Melansir Sky Sports, Lijnders mengatakan jika Bernardo Silva merupakan pemain unik, dan tidak akan bisa digantikan pemain lain.

“Kamu tidak akan bisa menggantikanya dengan pemain lain, karena pemain sekaliber dia itu tidak akan pernah ada. Bernardo Silva adalah pemain unik. Caranya mengontrol pertandingan, caranya menerima umpan, caranya memimpin serangan, caranya menemukan solusi, hal-hal seperti itu yang membuatnya unik,” ucap Pep Lijnders kepada Sky Sports.

Lijnders bahkan secara tidak langsung sudah memberikan ucapan perpisahan kepada Silva. Masih kepada Sky Sports, Lijnders berharap jika Bernardo Silva bisa menikmati masa-masa terakhirnya bersama Manchester City.

“Setiap kisah Bahagia pasti ada akhirnya. Saya harap, ia menikmati bulan-bulan terakhirnya di sini. Hanya tersisa enam minggu, dan ia mendapatkan perpisahan yang baik dan perhatian yang ia pantas untuk dapatkan,” tutup Lijnders yang dilansir dari Sky Sports.

Baik Manchester City maupun Bernardo Silva hingga saat ini masih belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Jika memang pemain Portugal ini segera meninggalkan Stadion Etihad, maka pernyataan resminya diprediksi baru akan rilis jelang musim berakhir nanti.

Bernardo Silva bergabung dengan Manchester City dari AS Monaco pada musim 2017/2018. Selama berseragam The Citizens, Silva sudah menjuarai 6 gelar Premier League dan mengantar timnya juara Liga Champions musim 2023/2024.