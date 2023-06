Ujian Mental City

Oleh HANIF THAMRIN, Mantan international content producer di Manchester City sekaligus penulis buku ”Pemburu di Manchester Biru”

MANCHESTER City mungkin memang diunggulkan. Tapi, final Liga Champions melawan Inter Milan bukanlah laga ”walk in the park”

Meski superior di beberapa laga ataupun ajang, Manchester City tidak akan mudah melawan tim-tim dari Italia.

Tim-tim dari Italia terkenal tidak takut dan tidak peduli untuk bermain sepragmatis mungkin. Apalagi Inter Milan.

Inter Milan tidak akan ragu memanfaatkan sekecil apa pun peluang untuk mencetak gol. Entah memanfaatkan serangan balik atau memaksimalkan bola-bola mati, misalnya. Dua hal itu yang bisa saja membuat City mengubur mimpinya mendapatkan trofi Liga Champions untuk kali pertama.

Ya, yang pertama. Itu pula yang mungkin bakal jadi beban anak asuh Pep Guardiola. Laga final dini hari nanti WIB di Istanbul adalah ujian mental bagi City. Waktu untuk mengakhiri ”jinx” di Liga Champions sejauh ini.

Jika gagal, ya Manchester City belum siap jadi jawara Eropa. Tapi jika menang, hmmm, they will be immortal team (mereka bakal jadi tim yang terus dikenang).

Manchester City memang berevolusi. Dulu ketika era Manuel Pellegrini hingga awal-awal Pep Guardiola masuk, City itu all about team cohesion. Tapi, beda dulu dan sekarang.

Era sekarang, City berani beradaptasi dengan hadirnya Erling Haaland. Beradaptasi untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki Haaland. Itu bisa dilihat dari perubahan peran Stones.

Di luar itu, ada potensi yang selama ini jarang dilihat dari City. Potensi itu adalah fast break via Haaland dan Grealish. Itulah yang membuat Manchester City berbeda saat ini.

Sekarang bagaimana memaksimalkan semua itu untuk lulus dari ujian mental melawan Inter Milan yang pragmatis. (*/c19/ttg)

