Berikut Gaji Benzema di Al-Ittihad, 1 Jam = Rp 393,7 juta

JawaPos.com – Karim Benzema resmi menjadi keluarga besar Al-Ittihad. Mereka bergabung dengan klub Arab Saudi itu setelah meninggalkan Real Madrid akhir musim ini.

Pemain asal Prancis itu dikabarkan menjalin kesepakatan bersama Al-Ittihad selama tiga tahun, di mana dirinya bakal mendapatkan pemasukan dana melimpah sebagai pesepak bola profesional.

Berdasarkan tulisan @siaranbolalive di Twitter, Benzema akan menerima total 600 juta euro (Rp 9,53 triliun) selama tiga tahun dari manajemen Al-Ittihad.

Itu berarti dirinya akan menerima 200 juta euro (Rp 3,17 triliun) per tahun, kemudian 100 juta euro (Rp 1,58 triliun) per enam bulan, 50 juta euro (Rp 794,3 miliar) per tiga bulan, dan 16,6 juta euro (Rp 263,7 miliar) per bulannya.

Jika lebih dikecilkan lagi, Benzema akan menerima 4,1 juta euro (Rp 65,1 miliar) per minggu, mendapatkan 595,000 euro (Rp 9,4 miliar) per hari, dan 24,792 euro (Rp 393,7 juta) per jam selama merumput di Arab Saudi.

Pendapatan Benzema kali ini bahkan lebih besar ketimbang dirinya saat masih berseragam Madrid. Karena itu, Benzema sepertinya tak berpikir panjang ketika disodori kontrak Al-Ittihad.

Namun, Benzema berusaha mengindahkan itu. Pemain berusia 35 tahun ini justru tak sabar memulai petualangannya bermain di kompetisi baru, Liga Pro Arab Saudi.

Benzema juga tak sabar bersaing dengan sahabatnya, Cristiano Ronaldo, yang kini membela Al-Nassr sejak Januari 2023. Kehadiran Ronaldo serta budaya di Arab Saudi pula yang membuat Benzema bersedia melanjutkan karier di Timur Tengah.

Yang jelas, Liga Pro Arab Saudi mulai mengubah wajah kompetisi mereka, yakni berupaya keras mendapatkan pemain-pemain top dunia. Selain Ronaldo dan Benzema, Al-Hilal dikabarkan hampir merekrut Lionel Messi.

Namun, striker Argentina itu memilih pulang kembali ke Barcelona. Pihak Messi sempat bertemu dengan perwakilan Al-Hilal dalam upaya menangguhkan rencana kehadiran La Pulga selama setahun.