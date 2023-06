Jose Mourinho Berikan Medali Runner-up ke Fans

JawaPos.com - Allenatore AS Roma Jose Mourinho sangat kecewa dengan kegagalan memenangi Liga Europa kemarin (1/6) dini hari.

Selain menemui dan mengumpat wasit Anthony Taylor di tempat parkir Puskas Arena, ada momen kekecewaan Mourinho lainnya yang jadi atensi.

Yaitu ketika pelatih berjuluk The Special One itu melempar medali runner-up ke arah fans cilik AS Roma di tribun stadion.

Pelatih 60 tahun asal Setubal, Portugal, itu sebelumnya tidak pernah gagal memenangi lima final ajang antarklub Eropa. Termasuk membawa AS Roma juara Liga Konferensi Europa musim lalu.

”Aku telah memenangi lima final dan hanya kali ini aku kalah. Aku tetap bangga dengan pencapaianku,” kata Mourinho kepada ITV.

''Tapi aku tidak menyimpan mendali perak.''

Kejadian ini mengingatkan pada kelakuan pemain Thailand Jonathan Khemdee di final SEA Games usai dikalahkan Indonesia.