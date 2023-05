Sabar/Reza Tantang The Babbies di Thailand Open

JawaPos.com – Sabar Karyaman Gautama/Reza Pahlefi Isfahani berhasil melaju ke babak utama Thailand Open. Ganda putra nonpelatnas itu menggulung wakil Kanada Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman di laga kualifikasi pertama.

Lalu mengalahkan pasangan Malaysia Goh V. Shem/Lim Khim Wah (25-23, 16-21, 21-16) pada laga kedua di Indoor Stadium Huamark, Bangkok.

”Permainan tidak mudah. Cukup alot karena defense lawan cukup rapat. Tapi, kami bisa lebih kontrol dan sabar, apalagi dengan lapangan yang berangin,” kata Sabar pasca pertandingan kemarin.

Reza menambahkan, persaingan sejak babak kualifikasi sudah sangat ketat. ”Di game ketiga, kami lebih tahan saja dari mereka. Di awal memang sempat ragu-ragu, tapi setelah interval kami naikkan fokus dan lebih berani,” tuturnya.

Di babak 32 besar hari ini (31/5), Sabar/Reza bakal menghadapi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Menghadapi pasangan yang lebih muda, faktor fisik bakal menjadi konsentrasi. Apalagi, Sabar/Reza sudah memainkan dua pertandingan.

Sabar menuturkan, faktor stamina mungkin berpengaruh.

”Target kami hanya mau memaksimalkan kesempatan. Kami sudah di luar pelatnas. Jadi, kami mau lebih menikmati pertandingan,” ucapnya. Reza menambahkan, menghadapi The Babbies –julukan Leo/Daniel– tidak terlalu memikirkan soal hasil. ”Kami mau nothing to lose saja,” katanya.

Ganda putri Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari juga melaju setelah mengalahkan duo Amerika Serikat Srivedya Gurazada/Ishika Jaiswal (21-7, 21-13). Rachel menuturkan, di game pertama bermain lebih enak lantaran menang angin.

”Jadi, lebih nyaman, lebih banyak bisa menyerang, dan tidak banyak coba-coba pukulan dan pola. Kami juga tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri,” ucapnya.

Tantangan baru bakal dirasakan pasangan muda itu di babak utama. Mereka harus menghadapi wakil Malaysia Vivian Hoo/Lim Chiew Sien. ”Kami akan pelajari dulu permainan mereka via video dan kami akan kasih yang terbaik saja di lapangan,” ujarnya.