Manchester City vs Chelsea: Harus Menang agar Tenang

JawaPos.com – Dari tiga ajang ’’final’’ Manchester City musim ini, Premier League butuh diselesaikan secepatnya.

Kalau City menang atas Chelsea malam ini (21/5) pada matchweek ke-37 di Etihad Stadium, apa pun hasil laga Arsenal lawan Nottingham Forest yang selesai dini hari tadi tak berpengaruh buat Kevin De Bruyne dkk (siaran langsung Champions TV 5/Vidio pukul 22.00 WIB).

Hingga kemarin (20/5) pukul 23.00 WIB, City unggul empat poin atas Arsenal (85-81). Catat juga City punya keuntungan dibandingkan Arsenal karena di matchweek ke-37 ini, mereka memainkan dua pertandingan. Kandang lawan Chelsea (21/5), lalu tandang versus Brighton and Hove Albion (25/5).

’’Kami harus bisa memastikan juara di kandang sendiri. Itu artinya kami harus mendapat poin absolut atas Chelsea,’’ kata tactician City Pep Guardiola kepada Sky Sports.

Pernyataan Pep itu menegaskan bahwa dia ingin skuadnya rileks dan tenang dalam menyongsong dua final yang menanti. Yakni di Piala FA versus Manchester United (3/6). Sepekan berselang di Liga Champions menghadapi Inter Milan (11/6).

Sang Filsuf –julukan Pep– sudah belajar dari kegagalan pada final Liga Champions 2020–2021. Dua musim lalu, Guardiola memang sempat merotasi lini belakang ketika melawan Newcastle United pada matchweek ke-36.

Namun, kemudian di dua matchweek setelahnya, lawan Brighton dan Everton, pelatih asal Catalan itu kembali memainkan mayoritas pilar inti City. Padahal, laga kontra The Toffees –julukan Everton– hanya berjarak tujuh hari dari final Liga Champions melawan Chelsea. Dan hasilnya kala itu, City kalah 0-1 oleh Chelsea.

’’Kegagalan-kegagalan memberikan rasa sakit buat kami. Terutama saat para pemain kami dikatakan mayoritas orang sebagai pemain yang tidak berkarakter,” ujar Pep. ”Namun, kemudian dalam setiap musim kami membangun dan memperbaiki skuad,” lanjut eks pelatih FC Barcelona dan Bayern Munchen itu.

ESPN menulis bahwa laga lawan Chelsea akan jadi partai ’’habis-habisan’’ Pep di Premier League. Diperkirakan, Pep hanya akan merotasi skuadnya antara 30 hingga 40 persen. Pilar musim ini, seperti Ederson, Rodri, Ilkay Gundogan, Ruben Dias, Erling Haaland, Bernardo Silva, dan Jack Grealish, sangat mungkin dimainkan sejak awal.

The Blues –julukan Chelsea– yang jadi lawan City malam ini lebih nothing to lose. Berada di posisi ke-11 dengan 43 poin, Chelsea sudah tidak memiliki kepentingan apa pun di matchweek tersisa. Mereka sudah aman dari ancaman degradasi. Plus tidak lagi berpeluang ke ajang Eropa musim depan.

Karteker Chelsea Frank Lampard mengatakan, kekuatan City di lini depan, terutama Haaland, sangatlah menakutkan. Setelah memecah rekor gol semusim milik Andy Cole dan Alan Shearer (34 gol), Haaland di mata Lampard adalah sosok spesial.

’’Aku mengamati sepak terjangnya di Liga Austria, kemudian Jerman. Lalu, kini sanggup beradaptasi dengan sepak bola Inggris kurang dari satu musim itu sungguh luar biasa,” puji Lampard dikutip Football London.